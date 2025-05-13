High Bandwidth IR¹ is an inversion recovery technique that enables the reduction of off-resonance artifacts for metal artifact reduction and accurate myocardial scar assessment in patients with cardiac implantable electronic devices. It enables diagnostic image quality for cardiac late gadolinium enhancement (LGE) scans.
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