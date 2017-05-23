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Zoom Diffusion - Spine

MR clinical application

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Zoom Diffusion allows you to acquire small FOV imaging, down to 200 x 50 mm, with reduced geometrical distortion¹ and higher spatial resolution².

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  • ¹Due to reduced EPI echo train length in DWI-EPI compared to conventional Philips full FOV DWI-EPI.
  • ²Due to smaller acquisition voxel size compared to Philips full FOV DWI-EPI, with same level of geometrical distortion.

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

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