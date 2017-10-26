dStream Flex coil

The dS Flex coil consists of two flexible elements. The shape and size of the dS Flex coil supports a wide variety of applications and patients. The coil can be combined with the dS NVS coil to perform total neuro examinations covering head and spine. The dS Flex coil is available in 3 sizes: Large (20 cm), Medium (15 cm), Small (10 cm)
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