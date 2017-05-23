O-MAR (Metal Artifact Reduction for Orthopedic implants) reduces in-plane susceptibility artifacts¹ caused by metal implants² in most relevant image contrasts (T1w, T2w, PDw, and STIR), allowing you to improve visualization of more soft tissue and bone in the near vicinity of MR Conditional orthopedic implants as to offer post-operative MR imaging to patients with implants who could develop implant-related conditions.
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