High quality, ultra-low dose

ClarityIQ technology dramatically reduces X-ray dose, resulting in reduced risk of complications from radiation exposure for patients [1-39, a,b]. It enables longer procedures to treat obese and high-risk patients [1-39, a,b]. ClarityIQ decreases scatter radiation, thereby reducing long-term health risk for physicians and staff [1-39, a,b]. Multiple clinical studies on more than 21,275 patients [1-39, a] have been published on ClarityIQ technology to date, revealing one truth: significantly lower dose across clinical areas, patients and operators [1-39, a].