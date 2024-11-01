- Fast treatment, fast results

Sonalleve MR-HIFU is designed to quickly relieve pain associated with bone metastasis. It targets and thermally ablates specific periosteal nerves while the patient is under analgesia. Overnight stays are common but not the rule.
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