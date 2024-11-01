- Reporting

Augment your clinical reports with easily exportable graphs and tables which can be collated into a single patient report. Store this and key annotated images right on your PACS or RIS.
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