This conversion kit permits the small product roll stand, PN 1126379 or 1131462, to accommodate the Trilogy EV300 ventilator.
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