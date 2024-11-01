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D2tcd Transducer

Doppler imaging transducer

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Learn more about the Philips D2tcd Doppler imaging transducer in the specification table below.

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Specifications

Specifications
Specifications
Technology
  • Doppler imaging
Frequency range
  • 2 MHz
Modes
  • Dedicated 2 MHz pulsed wave Doppler
Applications
  • Transcranial Doppler applications
Biopsy capable
  • No
Image Fusion Navigation capable
  • No
Specifications
Specifications
Technology
  • Doppler imaging
Frequency range
  • 2 MHz
See all specifications
Specifications
Specifications
Technology
  • Doppler imaging
Frequency range
  • 2 MHz
Modes
  • Dedicated 2 MHz pulsed wave Doppler
Applications
  • Transcranial Doppler applications
Biopsy capable
  • No
Image Fusion Navigation capable
  • No
  • Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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