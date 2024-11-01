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Short Wide ECG 2.0 Cable AAMI

MR Patient Care

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Formerly referred to as CV ECG Cable. AAMI compliant. Cable length: 15 in (38.1 cm).

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Specifications

Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • CV
ECG Color Coding
  • AAMI
ECG # of leads
  • 4
Use with Philips Equipment
  • 866120 (Expression MR200)
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
Latex-free
  • Yes
CE Certified
  • Yes
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
See all specifications
Product details
Product details
Unit of Measure
  • 1 each
Disposable or reusable
  • Reusable
Patient Application
  • CV
ECG Color Coding
  • AAMI
ECG # of leads
  • 4
Use with Philips Equipment
  • 866120 (Expression MR200)
Sterile or Non-Sterile
  • Non-Sterile
Latex-free
  • Yes
CE Certified
  • Yes

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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