Receive critical inbound patient data ahead of arrival. Advanced, objective data via the HeartStart Telemedicine System helps you prepare for the next phase of care.
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|Operating system for Telemedicine Server
|
|Operating system for Telemedicine Viewer
|
|Database server software for Telemedicine Server
|
|Processor speed for Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Display
|
|Disk storage space for Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Video memory
|
|Telephone line for Telemedicine Server
|
|Memory
|
|Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Internet connection
|
|Operating system for Telemedicine Server
|
|Operating system for Telemedicine Viewer
|
|Processor speed for Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Display
|
|Operating system for Telemedicine Server
|
|Operating system for Telemedicine Viewer
|
|Database server software for Telemedicine Server
|
|Processor speed for Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Display
|
|Disk storage space for Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Video memory
|
|Telephone line for Telemedicine Server
|
|Memory
|
|Telemedicine Server and Telemedicine Viewer
|
|Internet connection
|
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Spletna stran je namenjena samo osebam, ki medicinske pripomočke uporabljajo kot profesionalci, vključno z osebami, ki opravljajo poklice v zdravstveni dejavnosti, osebami, ki delujejo za zdravstvene subjekte, ali subjekti, ki trgujejo z medicinskimi pripomočki kot profesionalci. Spletno mesto nikakor ni namenjeno potrošnikom ali splošni javnosti.
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