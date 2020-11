Splošna dovoljenja Wi-Fi. Za vzpostavitev združevanja vaših naprav.

Fotoaparat. Za branje kode QR za začetek združevanja naprav.

Fotografije. Za delovanje funkcije deljenja fotografij, ki vam omogoča, da napravite posnetke kakovosti zraka v prostoru ali zunaj in jih delite prek sporočil SMS/Wechat ali drugih družabnih kanalov.

Klicanje. Da lahko prek aplikacije pokličete Philipsovo pomoč uporabnikom.

Okvirna geografska lokacija in lokacija.

Združevanje naprav. Operacijski sistem Android za povezavo aplikacije z napravo zahteva okvirno geografsko lokacijo. Operacijski sistem iOS zahteva dostop do lokacijskih podatkov, da lahko prepozna, kdaj so aplikacija in naprave v bližini. Podatki se shranijo v vaši mobilni napravi, kjer Philips ne more dostopati do njih. Če izbrišete svoj profil ali aplikacijo, se ti podatki izbrišejo iz vaše naprave.

Poiščite Philips blizu vas. Če omogočite to funkcionalnost, uporabljamo vaše lokacijske podatke, da vas usmerimo v trgovino ali center za pomoč uporabnikom v vaši bližini. Datoteke. Aplikacija zahteva dostop do datotek v mobilni napravi, da lahko shrani nastavitve jezika in ostale datoteke, ki jih aplikacija uporablja za delovanje (npr. grafike, predstavnostne datoteke ali velika programska sredstva). Če izbrišete aplikacijo, se podatki izbrišejo iz vaše naprave. Dovoljenja čistilnika zraka. Podatki o vremenu in kakovosti zraka. Če podelite to dovoljenje, aplikacija deli vaše anonimizirane lokacijske podatke (na nivoju mesta) z enim od naših ponudnikov storitev, da vam lahko na domači strani aplikacije ponudi zemljevid s podatki o kakovosti zraka. Aplikaciji lahko kadar koli odvzamete dovoljenja v nastavitvah vaše mobilne naprave. Kdo ima dostop do osebnih podatkov Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavno zakonodajo vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali tretjim osebam. Ponudniki storitev Zunanji ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo, nam pomagajo nuditi, izboljšati, razumeti, prilagoditi, podpirati in tržiti naše storitve. Vaše osebne podatke lahko delimo z naslednjimi ponudniki storitev: Ponudniki informacijskih in oblačnih storitev

Ti ponudniki storitev priskrbijo potrebno strojno in programsko opremo, omrežne, pomnilniške in transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, ki je potrebna za zagon aplikacije ali nudenje storitev. Ponudniki storitev analitike in sodelovanja uporabnikov Ti ponudniki omogočajo specifične storitve za aplikacijo, kot so analitika, obvestila v aplikaciji ter potisna obvestila. Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da omogočijo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov, ki je podobna ravni, ki jo nudimo sami. Od svojih ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše osebne podatke obdelajo v skladu z našimi navodili in samo za posebne namene, ki so omenjeni zgoraj, da imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje določene storitve, in da poskrbijo za varovanje vaših osebnih podatkov. Druge tretje osebe Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše osebne podatke za svoje namene. Če bo Philips delil vaše osebne podatke s tretjimi osebami, ki bodo vaše osebne podatke uporabljale za svoje namene, vas bo o tem predhodno obvestil in/ali pridobil vaše soglasje, če to zahteva zakonodaja. V tem primeru, prosimo, natančno preberite obvestila o zasebnosti tretjih oseb, v katerih vas seznanjajo s svojimi praksami v zvezi z zasebnostjo in tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo. Občasno se lahko zgodi, da Philips proda podjetje ali del podjetja drugi družbi. Takšen prenos lastništva lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s to družbo, kupcu. Vse naše pravice in dolžnosti v okviru našega obvestila o zasebnosti lahko Philips prosto dodeli kateri koli podružnici v povezavi z združitvijo, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev ali v skladu z zakonodajo ali kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo tudi v katero koli od naših podružnic, naslednic ali novemu lastniku. Amazon Alexa V nekaterih državah podpiramo spretnost (skill) Philips Air Purifier za storitev Amazon Alexa. Če omogočite spretnost, boste lahko upravljali svojo napravo ali več njih prek storitve Amazon Alexa. Ko omogočite storitev Amazon Alexa, vam bo podjetje Amazon nudilo svoje storitve. Naprošamo vas, da preberete Določila in pogoje ter Obvestilo o zasebnosti za storitev Amazon Alexa. Tmall Genie Na Kitajskem podpiramo spretnost (skill) Philips Air v aplikaciji Tmall Genie. Če omogočite spretnost, boste lahko upravljali z napravo prek storitve Tmall Genie. V tem primeru vam bo Tmall Genie nudil svoje storitve. Naprošamo vas, da preberete Določila in pogoje ter Obvestilo o zasebnosti storitve Tmall Genie.