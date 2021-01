Ponudniki storitev

Sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo upravljati, zagotavljati, izboljšati, razumeti, prilagajati, podpirati in tržiti naše storitve.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tem ponudnikom storitev:

Ponudniki storitev IT in storitev v oblaku

Ti ponudniki storitev zagotavljajo strojno in programsko opremo, omrežja, shrambo, transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, potrebno za delovanje aplikacije in zagotavljanje storitev.

Plačilo

Sodelujemo s ponudnikom storitev WorldPay, ki obdeluje vaše finančne podatke v povezavi s plačilnimi funkcijami te aplikacije, vključno s trgovinami aplikacij ali drugimi tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše plačilo.



Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da zagotovijo zadostno raven varstva vaših osebnih podatkov, podobno ravni, ki jo zagotavljamo mi. Od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše podatke obdelujejo samo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so izrecno navedeni zgoraj, da imajo dostop do najmanjše količine podatkov, potrebne za zagotavljanje določene storitve, in da skrbijo za varnost vaših osebnih podatkov.

Druge tretje osebe

Philips lahko sodeluje tudi z drugimi tretjimi osebami, ki vaše osebne podatke obdelujejo za svoje namene. Če Philips osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vaše osebne podatke uporabljajo za svoje namene, bo pred razkrivanjem teh osebnih podatkov poskrbel, da boste obveščeni in/ali bo pridobil vaše soglasje v skladu z veljavnimi zakoni. V tem primeru skrbno preberite njihova obvestila o zasebnosti, saj vas obveščajo o njihovih postopkih varstva zasebnosti, vključno s tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.

Philips včasih proda poslovno enoto ali del poslovne enote drugemu podjetju. Tak prenos lastništva lahko vključuje prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s to poslovno enoto, podjetju, ki jo je kupilo. Philips lahko vse svoje pravice in obveznosti iz svojega obvestila o zasebnosti prosto prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, in sicer v povezavi z združitvijo, pripojitvijo, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev oziroma na podlagi zakona ali drugače, in lahko vaše osebne podatke prenese kateremu koli od svojih lastniško povezanih podjetij, pravnim naslednikom ali novemu lastniku.

Na vašo zahtevo lahko vaše osebne podatke razkrijemo tem tretjim osebam:

Delta Dental (samo ZDA).

(samo ZDA). ONVZ (samo Nizozemska).

(samo Nizozemska). Amazon (če je storitev Amazon DRS na voljo v vaši državi, si spodaj oglejte dodatne podrobnosti).

Te tretje osebe vam lahko zagotavljajo svoje storitve. Vaše osebne podatke lahko tem tretjim osebam razkrijemo na vašo zahtevo in/ali v skladu z veljavnimi zakoni.



Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot bo to potrebno ali dovoljeno za namen, za katerega so bili zbrani. Med kriteriji, ki jih uporabljamo za določanje obdobja hranjenja podatkov, so: (i) dolžina obdobja vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas; ali (iii) priporočljivost hranjenja podatkov glede na naš pravni položaj (na primer glede na veljavno zastaranje, pravdo ali regulativne preiskave).

