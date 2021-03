Združeni podatki

Vaše osebne podatke lahko združimo – vključno s podatki računa, piškotki itd. – z drugimi podatki, zbranimi med vašimi interakcijami in uporabo Philipsovih digitalnih kanalov, kot so družabna omrežja, spletna mesta, e-pošta, aplikacije in povezani izdelki, vključno z naslovi IP, piškotki, podatki o mobilni napravi, komunikacijami, pri katerih kliknete ali tapnete, in podatki o obiskanih spletnih mestih.

Vaše združene podatke lahko analiziramo za nudenje storitev (kot so osebno prilagojena rutina za čiščenje kože in britje; individualni svetovalni programi za nego kože in/ali britje; nasveti za oblikovanje in britje obraznih dlak; osebno prilagojeni nasveti za najboljše sloge brkov in brade; namigi za britje in oblikovanje) ter si z njimi pomagamo pri izboljšavah vsebin, funkcionalnosti in uporabnosti aplikacije ter naprave in storitev, pa tudi za razvoj novih izdelkov in storitev s področja moške nege. V tem primeru obdelava vaših združenih podatkov temelji na upravičenem interesu družbe Philips in je zakonita po členu 6.1(f) Uredbe (EU) 2016/679.

Če privolite v prejemanje promocijskih obvestil o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah, ki so lahko relevantna za vas glede na vaše preference in vedenje na spletu, vam lahko pošiljamo trženjska in promocijska obvestila prek e-pošte, telefona in drugih digitalnih kanalov, kot so mobilne aplikacije in družabna omrežja. Da bomo obvestila lahko prilagodili vašim izbiram in vedenju ter vam nudili ustreznejšo in bolj osebno prilagojeno doživetje, lahko analiziramo vaše združene podatke. Privoljenje lahko kadar koli umaknete in se odjavite od tovrstnega obveščanja.