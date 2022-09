Piškoti in analitika

Piškotke, oznake in podobne tehnologije (»piškotki«) uporabljamo za to, da lahko upravljamo, zagotavljamo, izboljšamo, razumemo in prilagodimo naše storitve. Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo vašo mobilno napravo in zbiramo informacije in osebne podatke, vključno z vašo edinstveno uporabniško številko aparata, naslovom IP vaše mobilne naprave, vrsto uporabljenega mobilnega spletnega brskalnika in operacijskega sistema, podatki o seji in uporabi ali informacijami o delovanju storitve, se pravi informacije o vaši uporabi aplikacije. Na podlagi naslova IP vaše mobilne naprave in informacijami o operaterju vaše kartice SIM vam lahko prikazujemo vsebino, specifično za vašo državo (vključno z informacijami v lokalnem jeziku).



Zato da vam zagotovimo bolj osebno prilagojeno izkušnjo, obdelujemo vaše podatke, ki jih zbiramo s pomočjo piškotkov in analitike, da vam prikazujemo ustrezne vsebine in pošiljamo priporočila, sporočila v aplikaciji in potisna obvestila (če to dovolite v nastavitvah aplikacije).

Upoštevajte, da vaših osebnih podatkov v povezavi z morebitnim oglaševanjem tretjih oseb v aplikaciji s temi partnerji ne delimo. Tudi če soglašate s trženjem in dovolite vse piškotke, vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami, ki izvajajo trženje. S pomočjo teh osebnih podatkov analiziramo učinkovitost takšnih partnerskih kampanj in o učinkovitosti obvestimo naše partnerje (npr. koliko uporabnikov aplikacije je kliknilo na oglas, koliko uporabnikov aplikacije je izkoristilo ponudbo). Analizo tega nam omogoča pregled uporabe aplikacije in spodaj omenjeni piškotek Branch Metrics. Zunanje poročanje o učinkovitosti se izvaja samo na osnovi agregiranih podatkov, kar pomeni, da naš partner – tretja oseba – teh podatkov ne bo mogel povezati z nobenim posameznim uporabnikom aplikacije.

Vaše podatke, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov in analitike, lahko uporabimo tudi, da vam zastavimo vprašanja ali povabimo k sodelovanju v anketah ali raziskovalnih projektih. Če se odločite za sodelovanje, obdelamo poverilnice vašega računa, odgovore, mnenja in izkušnje. Te podatke uporabimo za izboljšavo storitev in razvoj novih izdelkov in storitev na področju kuhinjskih aparatov.

Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke, da nam pomagajo zbirati podatke o vas v našem imenu in v skladu z našimi navodili. Trenutno v aplikaciji uporabljamo te piškotke tretjih oseb:

Adobe Analytics. Ta aplikacija uporablja orodje za spletno analitiko (»Adobe Analytics«), ki ga ponuja podjetje Adobe Systems Software Ireland Limited (»Adobe«). Adobe Analytics uporablja »piškotke« oz. podobne tehnike, kjer so v aplikacijo prenesene tekstovne datoteke, ki tej pomagajo analizirati splošne vzorce prometa v okviru naše aplikacije. Pri prenosu podatkov, ki jih ustvari piškotek o uporabi aplikacije, podjetju Adobe, ta zagotavlja, da je vaš naslov IP anonimiziran, preden se lahko uporabi geolokalizacija in ga pred hrambo nadomesti z generičnim naslovom IP. V imenu podjetja Philips Domestic Appliances bo podjetja Adobe uporabilo te podatke za oceno vaše uporabe aplikacije, pripravo poročilo o dejavnostih aplikacije za podjetje Philips Domestic Appliances in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z aktivnostjo in uporabo aplikacije podjetju Philips Domestic Appliances. Adobe vašega naslova IP ne bo povezoval z nobenim drugim podatkom, ki ga hrani.





Apptentive. Aplikacija uporablja Apptentive (»Apptentive«), orodje za podajanje povratnih informacij in komunikacijo, ki ga zagotavlja podjetje Apptentive Inc. Apptentive uporablja tehnologijo, ki je podobna »piškotku«, da pomaga aplikaciji analizirati splošne vzorce prometa in zbirati vaše povratne informacije prek aplikacije. V imenu podjetja Philips Domestic Appliances bo podjetje Apptentive uporabilo podatke o vaši mobilni napravi (kot so proizvajalec, model in operacijski sistem), vzorce uporabe aplikacije in podatke, ki se jih odločite podati (kot so odgovori na ankete ali povratne informacije), in podjetju Philips Domestic Appliances nudilo storitve, ki mu bodo pomagale razumeti uporabo aplikacije, zagotavljati podporo in izboljšati izdelke in storitve. Vaš naslov IP je anonimiziran pred uporabo in hrambo znotraj izdelkov in storitev podjetja Apptentive.





Branch Metrics. Aplikacija uporablja storitev Branch Metrics, ki jo zagotavlja podjetje Branch Metrics Inc. (»Branch«), za globinsko povezovanje uporabnikov v aplikacijo, kar omogoča analizo načina dostopanja in uporabe aplikacije s strani uporabnikov. V imenu podjetja Philips Domestic Appliances bodo prek storitve Branch obdelani podatki, ki se ustvarijo o vaši uporabi aplikacije (kot so mobilna platforma, časovni žig, ključ API (identifikator za aplikacijo), različica aplikacije, identifikator mobilne naprave, identifikator iOS za oglaševanje, identifikator iOS za ponudnike, Android Advertiser ID, naslov IP, model mobilne naprave, proizvajalec in operacijski sistem naprave, čas začetka/konca seje, koda mobilnega omrežja in status omrežja). Če prenesete aplikacijo s klikom na oglas podjetja Philips Domestic Appliances na eni izmed naših partnerskih platform, kot so Facebook, Apple ali Google, in podate soglasje, bodo iz vaše mobilne naprave prek storitve Branch zbrani merilni podatki o oglasu, vključno z edinstvenimi identifikatorji in analitiko oglasa, na katerega kliknete, ter drugi dogodki, povezani z aplikacijo (kot so prva namestitev, odpiranje aplikacije in deljenje prek funkcije deljenja aplikacije). Da bi razumeli učinkovitost naših oglaševalskih kampanj in izmerili angažiranost uporabnikov, vaše merilne podatke o oglasu delimo s platformo, kjer oglas prikazujemo, ta platforma pa bo s pomočjo teh podatkov za nas pripravila poročilo o učinkovitosti naših oglasov. Če soglašate z uporabo storitve Branch, se strinjate, da delimo vaše merilne podatke o oglasu s platformo, ki ste jo uporabljali, ko ste kliknili na naš oglas, kot so Facebook, Apple ali Google, od tega pa je odvisno, katera platforma bo obdelovala vaše podatke v skladu z njeno Politiko varovanja osebnih podatkov (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).





Google Firebase. Ta aplikacija uporablja Google Firebase, orodje za razvoj aplikacij (»Firebase«), ki ga ponuja Google Ireland Ltd. (»Google«). Firebase uporablja »piškotke« ali podobne tehnike, kjer so tekstovne datoteke nameščene v vašo aplikacijo in spletni brskalnik. V imenu podjetja Philips Domestic Appliances bodo v orodju Firebase uporabljeni podatki z vaše mobilne naprave, kot so ID naprave, naslov IP, IDFA ali Google Play Services ID in naslov MAC, ki bodo nadomeščeni z edinstveno kodo. Med vašo uporabo aplikacije bomo spremljali število obiskov aplikacije, katere strani obiščete, vašo internetno povezavo, čas nalaganja in zrušitve aplikacije. Te podatke uporabljamo, da ocenimo in razumemo vašo uporabo aplikacije, testiramo in analiziramo njeno delovanje ter navsezadnje optimiziramo naše izdelke in storitve.



Podatke, pridobljene s piškotki in analitiko, obdelamo šele po tem, ko podate privolitev.

