Lumea IPL App

Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da omogočijo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov, ki je podobna ravni, ki jo nudimo sami. Od svojih ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so opredeljeni zgoraj, da imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje določene storitve, in da poskrbijo za varovanje vaših osebnih podatkov.



Druge tretje osebe



Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše informacije ali osebne podatke za svoje lastne namene. Pozorno preberite njihova obvestila o zasebnosti, da se seznanite z njihovimi postopki za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere osebne podatke zbirajo ter na kakšen način jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.



Če Philips deli informacije ali osebne podatke s tretjo osebo, ki vaše osebne podatke uporablja za lastne namene, vas bo Philips zagotovo obvestil o tem in/ali pridobil vaše soglasje v skladu z veljavno zakonodajo, preden delimo vaše osebne podatke z drugimi.



Philips včasih proda podjetje ali del podjetja drugemu lastniku. V prenos lastništva na novega lastnika so lahko vključeni tudi vaši osebni podatki, ki so neposredno povezani s tem podjetjem. Vse naše pravice in dolžnosti v okviru našega obvestila o zasebnosti lahko Philips prosto dodeli kateri koli podružnici v povezavi z združitvijo, prevzemom, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev ali v skladu z zakonodajo ali kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo tudi na katero koli od naših podružnic, naslednic ali na novega lastnika.



Vaše podatke lahko posredujemo javnim ali vladnim organom, če tako zahteva zakonodaja ali če je to potrebno za zaščito naših pravic.



Čezmejni prenos



Vaše osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo v kateri koli državi, kjer imamo zmogljivosti za to oziroma v kateri sodelujemo s ponudniki storitev. Z uporabo storitev potrjujete prenos (morebitnih) podatkov v druge države, v katerih nimate prebivališča in v katerih so predpisi glede varovanja podatkov lahko drugačni kot v vaši državi. V določenih okoliščinah imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorne agencije ali varnostni organi v teh drugih državah dostop do vaših osebnih podatkov.



Če se nahajate v evropskem gospodarskem prostoru (EEA), se vaši osebni podatki lahko prenesejo v naše podružnice ali k ponudnikom storitev v državah izven EEA, za katere Evropska komisija prepoznava, da nudijo ustrezno raven zaščite podatkov v skladu s standardi EEA (celoten seznam teh držav je na voljo tukaj).



Za prenose iz EEA v države, ki jih Evropska komisija ne prepoznava kot primerne, na primer Združene države Amerike, smo za zaščito vaših osebnih podatkov sprejeli ustrezne ukrepe, kot so Zavezujoča pravila družbe za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardna pogodbena določila, ki jih je opredelila Evropska komisija za varstvo vaših osebnih podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko pridobite na zgoraj navedeni povezavi ali tako, da se obrnete na nas tukaj.



Kako dolgo hranimo vaše podatke?



Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je potrebno ali dovoljeno za namen, za katerega so bili zbrani. Med kriteriji, ki jih uporabljamo za določanje obdobja hranjenja podatkov, so: (i) dolžina obdobja vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas; ali (iii) priporočljivost hranjenja podatkov glede na naš pravni položaj (na primer glede na veljavno zastaranje, pravdo ali regulatorne preiskave).



Vaše izbire in pravice



Če želite predložiti zahtevek za dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev podatkov ali ugovor na obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali če želite prejeti elektronsko kopijo svojih osebnih podatkov za namen prenosa v drugo družbo (do mere, ki jo pravica do prenosljivosti podatkov omogoča po veljavni zakonodaji), se lahko obrnete na nas tukaj. Na vaš zahtevek bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.



V svojem zahtevku jasno izrazite, do katerih osebnih podatkov želite imeti dostop oziroma katere podatke želite popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma na obdelavo katerih podatkov želite podati ugovor. Zaradi vaše lastne zaščite lahko odobrimo samo zahtevke glede osebnih podatkov, povezanih z vašim računom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabljate za pošiljanje zahtevka, in morda bomo morali preveriti vašo identiteto, preden odobrimo vaš zahtevek. Vaš zahtevek bomo poskušali odobriti, kakor hitro bo to v praksi izvedljivo.



Kjer vaše osebne podatke obdelujemo za namene nudenja storitev po naših pogojih, morda storitev ne bomo mogli nuditi brez obdelave vaših osebnih podatkov. Kjer se zanašamo naše upravičene interese, skrbimo, da obdelovanje ne bo prekomerno poseglo v vaše pravice in interese glede zasebnosti. Kjer se zanašamo na vaše soglasje, slednje lahko kadar koli umaknete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v času preden ste ga umaknili.



Če se poslužujete (nekaterih od) svojih izbir in pravic, morda ne boste mogli več delno ali v celoti uporabljati naših storitev.



Varujemo vaše osebne podatke



Svojo dolžnost varovanja podatkov, ki jih zaupate družbi Philips, jemljemo resno. Podatke tako varujemo pred naključnim ali nepooblaščenim spreminjanjem, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja različne varnostne tehnologije ter tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi si pomaga pri varovanju vaših podatkov. Tako smo med drugim uvedli nadzor dostopa, požarne zidove in varne protokole.



Posebne informacije za starše



Čeprav storitve niso namenjene otrokom, družba Philips spoštuje zakonodajo, ki predpisuje, da pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov o otrocih za dovoljenje zaprosi starše ali skrbnike. Zavezani smo k varovanju zasebnosti otrok in toplo spodbujamo starše in skrbnike k aktivni vlogi v spletnih dejavnostih in interesih otrok.



Če starši ali skrbniki ugotovijo, da nam je njihov otrok posredoval svoje osebne podatke brez njihovega soglasja, se lahko obrnejo na nas tukaj. Če opazimo, da nam je otrok posredoval svoje osebne podatke, bomo te podatke izbrisali iz svojih zbirk.



Spremembe tega obvestila o zasebnosti



Svoje storitve lahko občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Zato si pridržujemo pravico do občasnih popravkov ali posodobitev tega obvestila o zasebnosti. Ko posodobimo to obvestilo o zasebnosti, bomo posodobili tudi datum na vrhu tega obvestila o zasebnosti. Spodbujamo vas, da redno pregledate zadnjo različico tega obvestila o zasebnosti.



Novo obvestilo o zasebnosti stopi v veljavo takoj po objavi. Če se ne strinjate z novo različico obvestila, spremenite svoje nastavitve ali prenehajte uporabljati naše storitve. Če boste po uveljavitvi sprememb še vedno dostopali do naših storitev ali jih uporabljali, potrjujete, da ste seznanjeni z določili nove različice obvestila o zasebnosti.



Stik z nami



V primeru vprašanj o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, na katerega Philips uporablja vaše osebne podatke, se lahko obrnete na nas (vključno z našim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov) tukaj. Lahko pa tudi vložite pritožbo pri nadzornem organu, ki je pristojen za vašo državo ali regijo.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nizozemska

