Lumea IPL App

Aplikacija Lumea IPL uporabnikom po vsem svetu: nudi storitve, ki pomagajo oblikovati urnik in cilje nege v povezavi z odstranjevanjem dlak; omogoča prejemanje opomnikov za sledenje urniku nege; prinaša osebno prilagojene nasvete za uporabo na podlagi napredka ter spremlja uporabnikov napredek in uporabo naprave Lumea; ter omogoča druge storitve ("storitve"). To obvestilo o zasebnosti vam pomaga razumeti naše prakse v zvezi z zasebnostjo, ko uporabljate naše storitve, vključno s podatki, ki jih zbiramo, namenom njihovega zbiranja in njihovo obdelavo ter vašimi posameznimi pravicami.

Aplikacija Lumea IPL uporablja osebne podatke, ki jih zbira ali obdeluje mobilna aplikacija Lumea IPL ("aplikacija").

To obvestilo o zasebnosti se nanaša na osebne podatke, ki jih zbere ali obdela aplikacija, ki jo upravlja oziroma nadzira družba Koninklijke Philips N.V. ali katera koli njena povezana družba ali podružnica ("Philips", "naše", "mi" ali "nas").

Preberite tudi naše obvestilo o piškotkih in pogoje uporabe, v katerih so opisani pogoji, pod katerimi uporabljate naše Storitve.

Kateri osebni podatki se zbirajo in v kakšne namene

Osebne podatke sprejemamo ali zbiramo, kot je natančneje opisano spodaj, ko nudimo svoje storitve, vključno z dostopom, prenosom in namestitvijo aplikacije ter uporabo naših storitev. Te osebne podatke lahko uporabljamo kot pogodbeno potrebne za zagotavljanje storitve, ki ste jo zahtevali, in sicer tako, da izvajamo, nudimo, izboljšujemo, prilagajamo, podpiramo in tržimo svoje storitve na podlagi svojega upravičenega interesa ali da izpolnimo zakonske obveznosti, ki veljajo za nas. Če ne želite, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, morda ne boste mogli uporabljati storitev.

Občutljivi osebni podatki

Pred zbiranjem občutljivih osebnih podatkov vas bomo o tem obvestili in prosili za izrecno soglasje. Ti podatki vključujejo barvo dlak in odtenek kože. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete, pri čemer to ne vpliva na zakonitost obdelovanja na podlagi soglasja v času pred umikom soglasja.

Občutljivi osebni podatki

Prosimo vas, da nam prek Aplikacije ali kako drugače ne pošiljate in ne razkrivate nobenih občutljivih osebnih podatkov (npr. številk socialnega zavarovanja, informacij, povezanih z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi, verskimi ali drugimi prepričanji, zdravjem, biometričnimi ali genetskimi značilnostmi, kazensko evidenco ali članstvom v sindikatih).

Podatki o računu

Vaše osebne podatke zbiramo, ko ustvarite račun. V aplikacijo se lahko prijavite z računom MyPhilips ali s profilom na družabnem omrežju. Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo vaše uporabniško ime, profilno fotografijo, ime, e-poštni naslov, spol, rojstni dan/starost, državo, jezik, zadnjo objavo na Twitterju, URL profila, profil na družabnem omrežju, lokacijo in geslo.

Zbrane osebne podatke uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa. Svoj račun lahko uporabite za varno prijavo v aplikacijo. Če ustvarite račun MyPhilips za prijavo v aplikacijo, vam bomo poslali pozdravno e-pošto za potrditev vašega uporabniškega imena in gesla, za komunikacijo z vami, kadar boste imeli vprašanja, za pošiljanje obvestil, ki so izključno povezana s storitvijo, ali za neposredna marketinška sporočila, če ste to možnost izbrali. Račun MyPhilips lahko uporabljate tudi za naročilo Philipsovega izdelka ali storitve, sodelovanje v promociji ali igri, sodelovanje pri aktivnosti na družabnem omrežju, ki je povezana s Philipsovo promocijo (na primer s klikom gumba "Všeč mi je" ali "Deli z drugimi") in sodelovanje pri testiranju izdelkov ali v anketah.

Facebook

Uporabljamo Facebookovo prijavo. To vam omogoča, da se v aplikacijo prijavite s prijavnimi podatki za Facebook. Philips bo pridobil vaše prijavne podatke za Facebook, vaše ime, e-poštni naslov in sliko, povezano z vašim računom na Facebooku. Ko uporabljate Facebookovo prijavo, določene podatke zbira tudi Facebook:

Podatki za konfiguracijo: Ko se uporabnik prijavi, SDK v ozadju izvaja periodične zahtevke za samodejno upravljanje življenjske dobe žetona za dostop.

Informacije o napakah: SDK beleži informacije o napakah, vključno s tistimi med inicializacijo SDK-ja, kar lahko vključuje uporabniški ID posameznikov, ki so prijavljeni v Facebook.

Kratkoročni podatki: SDK meri nekatere dejavnosti uporabnika za namene preprečevanja prevar in zlorab. Ti podatki se hranijo zelo kratek čas za uporabnike, ki niso prijavljeni v Facebook.

Več o tem, kako Facebook uporablja podatke, lahko izveste v njegovem pravilniku o zasebnosti (ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://www.facebook.com/about/privacy/).

Drugi podatki, ki so na voljo

Ti podatki vključujejo barvo dlak in odtenek kože, nastavitve za obveščanje, zgodovino nege, cilje, uporabo naprave Lumea in odgovore na ankete.

Zbrane podatke uporabljamo, da vam pomagamo oblikovati urnik in cilje nege, za prejemanje opomnikov za sledenje urniku nege, pa tudi za omogočanje osebno prilagojenih nasvetov za uporabo na podlagi napredka ter za spremljanje vašega napredka in uporabe naprave Lumea. To počnemo s pošiljanjem potisnih obvestil prek aplikacije ali e-pošte.

Piškotki

Za izvajanje, nudenje, izboljševanje, razumevanje in prilagajanje storitev uporabljamo piškotke, oznake in podobne tehnologije. Piškotki nam omogočajo prepoznavanje vaše mobilne naprave in zbiranje vaših osebnih podatkov, vključno z edinstveno številko uporabniške naprave, naslovom IP vaše mobilne naprave, vrsto mobilnega internetnega brskalnika ali operacijskega sistema, ki ju uporabljate, podatke o seji in uporabi ter informacije o delovanju, povezanem s storitvijo, tj. informacije o vaši uporabi aplikacije.

Dodatne informacije o uporabi piškotkov ali drugih podobnih tehnologij, ki se uporabljajo v tej aplikaciji, lahko preberete v našem obvestilu o piškotkih.

Lokacijski podatki

Če dovolite dostop do lokacijskih podatkov, bomo morda zbirali podatke o geografski lokaciji vaše mobilne naprave. Zbiranje podatkov o lokaciji lahko kadarkoli blokirate v nastavitvah vaše aplikacije ali mobilne naprave.

Ko na strani za podporo uporabite funkcijo "Poiščite Philips v bližini", morate Philipsu posredovati podatke o svoji lokaciji. Če uporabljate naše lokacijske funkcije, vas bomo glede na podatke o lokaciji usmerili do trgovine v vaši bližini ali pa vam bomo posredovali kontaktne podatke za pomoč uporabnikom v vaši državi.

Informacije o transakcijah

Če plačate za naše Storitve, bomo lahko prejeli informacije in potrditve, kot so potrdila o plačilu, vključno s potrdili trgovin z aplikacijami ali tretjih oseb, ki obdelujejo vaša plačila.

Oddelek za pomoč uporabnikom

Lahko nam posredujete podatke, povezane s svojo uporabo storitev, vključno s svojo interakcijo s Philipsom in svojimi kontaktnimi podatki, da vam bomo lahko nudili pomoč. Svoje storitve izvajamo in jih nudimo, vključno z nudenjem pomoči uporabnikom, izboljšujemo, popravljamo in prilagajamo. Vaše podatke uporabljamo tudi za to, da vam odgovorimo, ko se obrnete na nas.

Združeni podatki

Vaše osebne podatke lahko združimo, vključno s podatki računa, drugimi podatki, ki nam jih posredujete, piškotki, lokacijskimi podatki, podatki, zbranimi med vašimi interakcijami in uporabo Philipsovih digitalnih kanalov, kot so družabna omrežja, spletna mesta, e-pošta, aplikacije in povezani izdelki, naslov IP, piškotki, informacije o napravi, komunikacije, na katere kliknete ali tapnete, lokacijske podrobnosti in obiskana spletna mesta.

Združeni podatki se analizirajo in uporabljajo za zagotavljanje storitev, kot so pomoč pri oblikovanju urnika in ciljev nege, prejemanje opomnikov za sledenje urniku nege, prejemanje osebno prilagojenih nasvetov za uporabo na podlagi napredka ter za spremljanje uporabe naprave Lumea. Z njimi si tudi pomagamo pri izboljševanju vsebin, funkcionalnosti in uporabnosti aplikacije, naprave in storitev, ter tudi pri razvoju novih izdelkov in storitev.

Če privolite v prejemanje promocijskih obvestil o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah, ki so lahko relevantna za vas glede na vaše preference in vedenje na spletu, vam lahko pošiljamo trženjska in promocijska obvestila prek e-pošte, telefona in drugih digitalnih kanalov, kot so mobilne aplikacije in družabna omrežja. Da bomo obvestila lahko prilagodili vašim izbiram in vedenju ter vam nudili najboljše osebno prilagojeno doživetje, lahko analiziramo in združujemo vaše osebne podatke. Privoljenje lahko kadar koli umaknete in se odjavite od tovrstnega obveščanja.

Dovoljenja

Aplikacija vas lahko prosi za dovoljenje za dostop do telefona ali senzorjev (npr. za fotoaparat, Wi-Fi, geolokacijo ali Bluetooth) ali drugih podatkov (npr. fotografij, urnika ali stikov) v vaši mobilni napravi.

Te podatke uporabljamo, samo ko jih potrebujemo, da vam lahko ponudimo Storitve, in po vašem izrecnem soglasju.

Včasih je soglasje tehnični predpogoj operacijskih sistemov vaše mobilne naprave. V tem primeru vas bo aplikacija morda vprašala za soglasje za dostop do takšnih senzorjev ali podatkov, ne bomo pa zbirali takšnih podatkov, če to ni potrebno za uporabo storitve aplikacije in brez vašega soglasja.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavno zakonodajo vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali tretjim osebam.

Ponudniki storitev

Zunanji ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo, nam pomagajo nuditi, izboljšati, razumeti, prilagoditi, podpirati in tržiti naše storitve.

Vaše osebne podatke lahko delimo z naslednjimi ponudniki storitev:

Ponudniki informacijskih in oblačnih storitev

Ti ponudniki storitev priskrbijo potrebno strojno in programsko opremo, omrežne, pomnilniške in transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, ki je potrebna za zagon aplikacije ali nudenje storitev.

Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da omogočijo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov, ki je podobna ravni, ki jo nudimo sami. Od svojih ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so opredeljeni zgoraj, da imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje določene storitve, in da poskrbijo za varovanje vaših osebnih podatkov.

Druge tretje osebe

Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše osebne podatke za svoje lastne namene. Pozorno preberite njihova obvestila o zasebnosti, da se seznanite z njihovimi postopki za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere osebne podatke zbirajo ter na kakšen način jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.

Če Philips deli osebne podatke s tretjo osebo, ki vaše osebne podatke uporablja za lastne namene, vas bo Philips zagotovo obvestil o tem in/ali pridobil vaše soglasje v skladu z veljavno zakonodajo, preden delimo vaše osebne podatke z drugimi.

Philips včasih proda podjetje ali del podjetja drugemu lastniku. V prenos lastništva na novega lastnika so lahko vključeni tudi vaši osebni podatki, ki so neposredno povezani s tem podjetjem. Vse naše pravice in dolžnosti v okviru našega obvestila o zasebnosti lahko Philips prosto dodeli kateri koli podružnici v povezavi z združitvijo, prevzemom, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev ali v skladu z zakonodajo ali kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo tudi na katero koli od naših podružnic, naslednic ali na novega lastnika.

Čezmejni prenos

Vaše osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo v kateri koli državi, kjer imamo zmogljivosti za to oziroma v kateri sodelujemo s ponudniki storitev. Z uporabo storitev privolite v prenos (morebitnih) podatkov v druge države, v katerih nimate prebivališča in v katerih so predpisi glede varovanja podatkov lahko drugačni kot v vaši državi. V določenih okoliščinah imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorne agencije ali varnostni organi v teh drugih državah dostop do vaših osebnih podatkov.

Če se nahajate v evropskem gospodarskem prostoru (EEA), se vaši osebni podatki lahko prenesejo v naše podružnice ali k ponudnikom storitev v državah izven EEA, za katere Evropska komisija prepoznava, da nudijo ustrezno raven zaščite podatkov v skladu s standardi EEA (celoten seznam teh držav je na voljo tukaj). Za prenose iz EEA v države, ki jih Evropska komisija ne prepoznava kot primerne, na primer Združene države Amerike, smo za zaščito vaših osebnih podatkov sprejeli ustrezne ukrepe, kot so Zavezujoča pravila družbe za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardna pogodbena določila, ki jih je opredelila Evropska komisija. Kopijo teh ukrepov lahko pridobite na zgoraj navedeni povezavi ali tako, da nam pišete na naslov privacy@philips.com.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je potrebno ali dovoljeno za namen, za katerega so bili zbrani. Med kriteriji, ki jih uporabljamo za določanje obdobja hranjenja podatkov, so: (i) dolžina obdobja vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas; ali (iii) priporočljivost hranjenja podatkov glede na naš pravni položaj (na primer glede na veljavno zastaranje, pravdo ali regulatorne preiskave).

Vaše možnosti in pravice

Če želite predložiti zahtevek za dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev podatkov ali ugovor na obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali če želite prejeti elektronsko kopijo svojih osebnih podatkov za namen prenosa v drugo družbo (do mere, ki jo pravica do prenosljivosti podatkov omogoča po veljavni zakonodaji), nam lahko pišete na naslov privacy@philips.com. Na vaš zahtevek bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.

V svojem zahtevku jasno izrazite, do katerih osebnih podatkov želite imeti dostop oziroma katere podatke želite popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma na obdelavo katerih podatkov želite podati ugovor. Zaradi vaše lastne zaščite lahko odobrimo samo zahtevke glede osebnih podatkov, povezanih z vašim računom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabljate za pošiljanje zahtevka, in morda bomo morali preveriti vašo identiteto, preden odobrimo vaš zahtevek. Vaš zahtevek bomo poskušali odobriti, kakor hitro bo to v praksi izvedljivo.

Če se poslužujete (nekaterih od) svojih izbir in pravic, morda ne boste mogli več delno ali v celoti uporabljati naših Storitev.

Varujemo vaše osebne podatke

Svojo dolžnost varovanja podatkov, ki jih zaupate družbi Philips, jemljemo resno. Podatke tako varujemo pred naključnim ali nepooblaščenim spreminjanjem, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja različne varnostne tehnologije ter tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi si pomaga pri varovanju vaših podatkov. Tako smo med drugim uvedli nadzor dostopa, požarne zidove in varne protokole.

Posebne informacije za starše

Čeprav storitve niso namenjene otrokom, družba Philips spoštuje zakonodajo, ki predpisuje, da pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov o otrocih za dovoljenje zaprosi starše ali skrbnike. Zavezani smo k varovanju zasebnosti otrok in toplo spodbujamo starše in skrbnike k aktivni vlogi v spletnih dejavnostih in interesih otrok.

Če starši ali skrbniki ugotovijo, da nam je njihov otrok posredoval svoje osebne podatke brez njihovega soglasja, se lahko obrnejo na nas na naslov privacy@philips.com. Če opazimo, da nam je otrok posredoval svoje osebne podatke, bomo te podatke izbrisali iz svojih zbirk.

Lokalne specifične informacije: Vaše pravice do zasebnosti v Kaliforniji (samo v ZDA)

Del 1798.83 civilnega zakonika Kalifornije naših strankam, ki so prebivalci Kalifornije, dovoljuje, da od nas enkrat letno zahtevajo in brezplačno prejmejo morebitne informacije o osebnih podatkih, ki smo jih v preteklem koledarskem letu razkrili tretjim osebam v namene neposrednega trženja. Takšne informacije vključujejo seznam kategorij posredovanih osebnih podatkov ter imena in naslove vseh tretjih oseb, katerim smo posredovali te podatke v preteklem koledarskem letu. Če ste prebivalec Kalifornije in želite uveljaviti takšno zahtevo, obiščite naše spletno mesto o varovanju zasebnosti: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Spremembe tega obvestila o zasebnosti

Svoje storitve lahko občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Zato si pridržujemo pravico do občasnih popravkov ali posodobitev tega obvestila o zasebnosti. Ko posodobimo to obvestilo o zasebnosti, bomo posodobili tudi datum na vrhu tega obvestila o zasebnosti.

Spodbujamo vas, da redno pregledate zadnjo različico tega obvestila o zasebnosti.

Novo obvestilo o zasebnosti stopi v veljavo takoj po objavi. Če se ne strinjate z novo različico obvestila, spremenite svoje nastavitve ali prenehajte uporabljati naše storitve. Če boste po uveljavitvi sprememb še vedno dostopali do naših storitev ali jih uporabljali, potrjujete, da ste seznanjeni z določili nove različice obvestila o zasebnosti in se z njimi strinjate.

Stik z nami

V primeru vprašanj o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, na katerega Philips uporablja vaše osebne podatke, se obrnite na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslovu privacy@philips.com. Lahko pa tudi vložite pritožbo pri nadzornem organu, ki je pristojen za vašo državo ali regijo.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nizozemska