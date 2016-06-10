Lumea IPL App

Aplikacija Philips Lumea IPL vam pomaga upravljati tretmaje in cilje odstranjevanja dlačic pri uporabi aparata Lumea IPL ("aparat") in vam zagotavlja osebno prilagojene nasvete za lepoto in odstranjevanje dlačic ("storitve").
To obvestilo o zasebnosti vam pomaga razumeti naše prakse v zvezi z zasebnostjo, ko uporabljate naše storitve, vključno s podatki, ki jih zbiramo, namenom njihovega zbiranja in njihovo obdelavo ter vašimi posameznimi pravicami.
To obvestilo o zasebnosti se nanaša na osebne podatke, ki jih zbere ali obdela aplikacija in s katerimi upravlja družba Philips Consumer Lifestyle B.V. ali njene povezane oziroma odvisne družbe (v nadaljevanju: "Philips", "naše", "mi" ali "nas").
Katere informacije in osebne podatke zbiramo in v kakšne namene?
Informacije in osebne podatke, kot so opisani v nadaljevanju, obdelujemo, ko izvajamo svoje storitve, med drugim ko do aplikacije dostopate, jo prenesete in namestite. Osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali vaše zahteve kot pogodbeno nujnost za izvajanje, zagotavljanje, izboljšavo, podporo in trženje naših storitev na podlagi svojega upravičenega interesa ali za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas. Če ne želite, da obdelujemo vaše osebne podatke, morda ne boste mogli uporabljati naših storitev.
Občutljivi osebni podatki
Pred zbiranjem občutljivih osebnih podatkov vas bomo o tem obvestili in prosili za izrecno soglasje. Glede na vašo odločitev omogočamo varno shranjevanje vaših podatkov o lepotnih postopkih in odstranjevanju dlačic v vašem računu, od koder jih zlahka ponovno pridobite, če aplikacijo namestite v drug aparat. Osebne podatke uporabljamo tudi za zagotavljanje osebno prilagojenih izkušenj lepotnih postopkov in odstranjevanja dlačic, npr. s prilagojenimi svetovalnimi programi, opomniki in drugimi storitvami. Med obdelovanimi podatki so:
Glede na vaše nastavitve vam lahko pošiljamo e-poštna sporočila, potisna obvestila, vsebine v aplikaciji ter sporočila v aplikaciji. Vaše osebne podatke za namene osebne prilagoditve lahko tudi kombiniramo, psevdonimiziramo, anonimiziramo ali združujemo. Podatki o računu Vaše osebne podatke zbiramo, ko ustvarite račun. V aplikacijo se lahko prijavite z računom Philips ali s pomočjo svojega profila na družabnem omrežju, vključno z računom Apple. Če se prijavite prek družabnih omrežij, lahko osebni podatki, ki jih zbiramo, vključujejo vaš osnovni javni profil (npr. profilno fotografijo, identifikator, spol, URL profila, rojstni dan, domačo stran in lokacijo) ter vaš e-poštni naslov za namen preverjanja pristnosti. V tem primeru lahko ponudnik družabnega omrežja zbira podatke o tem, da uporabljate aplikacijo in se vanjo prijavljate z računom družabnega omrežja. O praksah zasebnosti ponudnikov družabnih omrežij (npr., Facebook, Google, Apple) si preberite njihovo obvestilo o zasebnosti. Prejšnje različice aplikacije so omogočale prijavo z uporabo Facebookovega SDK-ja, kar Facebooku omogoča obdelavo naslednjih podatkov:
Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vsebujejo vaše uporabniško ime, e-poštni naslov, državo, jezik, geslo in demografske podatke, kot je spol (izbirno). Obdelujemo tudi podatke o vaši uporabi aplikacije, vključno s podatki o seji, prijavi in preverjanju pristnosti, ki jih uporabljamo za upravljanje vašega računa.
Glede na vaše nastavitve vam lahko pošiljamo e-poštna sporočila, potisna obvestila, vsebine v aplikaciji ter sporočila v aplikaciji. Vaše osebne podatke za namene osebne prilagoditve lahko tudi kombiniramo, psevdonimiziramo, anonimiziramo ali združujemo.
Podatki o računu
Vaše osebne podatke zbiramo, ko ustvarite račun. V aplikacijo se lahko prijavite z računom Philips ali s pomočjo svojega profila na družabnem omrežju, vključno z računom Apple.
Če se prijavite prek družabnih omrežij, lahko osebni podatki, ki jih zbiramo, vključujejo vaš osnovni javni profil (npr. profilno fotografijo, identifikator, spol, URL profila, rojstni dan, domačo stran in lokacijo) ter vaš e-poštni naslov za namen preverjanja pristnosti. V tem primeru lahko ponudnik družabnega omrežja zbira podatke o tem, da uporabljate aplikacijo in se vanjo prijavljate z računom družabnega omrežja. O praksah zasebnosti ponudnikov družabnih omrežij (npr., Facebook, Google, Apple) si preberite njihovo obvestilo o zasebnosti.
Prejšnje različice aplikacije so omogočale prijavo z uporabo Facebookovega SDK-ja, kar Facebooku omogoča obdelavo naslednjih podatkov:
Več o tem, kako Facebook uporablja vaše podatke, si lahko preberete v Facebookovem Pravilniku o zasebnosti. Facebook lahko tovrstne informacije obdeluje izven države vašega stalnega prebivališča, v državah, kjer ustrezna zaščita osebnih podatkov skladno z Uredbo (EU) 2016/679 ni nujno zagotovljena.
Vaše podatke o računu uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa ter nudenje osebno prilagojenih storitev. Svoj račun lahko uporabite za varno prijavo v aplikacijo. Če si odprete račun Philips za prijavo v aplikacijo, vam pošljemo pozdravno e-poštno sporočilo, s katerim preverimo vaše uporabniško ime in geslo, odgovorimo na vaša vprašanja, pošiljamo obvestila, povezana izključno s storitvami, ali neposredna trženjska sporočila, če ste zanje dali soglasje. Račun Philips lahko uporabljate tudi za naročanje in registracijo naših izdelkov ali storitev, za sodelovanje v promocijah ali igrah, sodelovanje v dejavnostih na družabnih omrežjih, povezanih s Philipsovimi promocijami (npr. za klikanje všečkov ali za deljenje vsebin), in za sodelovanje v preizkusih izdelkov ali raziskavah.
Analitični podatki
S podajo svojega soglasja nam pomagate izboljšati aplikacijo in povezane izdelke (in razvoj novih osebno prilagojenih zdravstvenih rešitev za vas!) na podlagi podatkov, ki jih spremljamo in zbiramo, ko uporabljate naše storitve. Tovrstne vpoglede lahko uporabljamo tudi za dodatno osebno prilagoditev naših storitev. Med podatki, ki jih obdelujemo, so podatki, ki nam jih posredujete med uporabo aplikacije, identifikatorji mobilne naprave, podatki o seji in uporabi, operacijskem sistemu, modelu, informacije o omrežju in (maskiran) naslov IP ter podatki o aplikaciji, kot je ime, različica in uporaba aplikacije ter informacije o dogodkih, obiskanih straneh in seji. Uporabljamo lahko piškotke, oznake in/ali podobne tehnologije ter ponudnike storitev, ki v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo podatke o vas. Vaše osebne podatke za namene statistike, analitike in osebne prilagoditve lahko tudi kombiniramo, psevdonimiziramo, anonimiziramo ali združujemo. Več informacij je na voljo v nastavitvah aplikacije.
Podatki v piškotkih
Za zagotavljanje naših storitev obdelujemo podatke iz vaših mobilnih naprav in uporabljamo piškotke, oznake, slikovne pike in podobne tehnologije ("piškotki"). S piškotki lahko prepoznamo vašo mobilno napravo in zbiramo informacije ter osebne podatke skladno s tem obvestilom. Med podatki, ki jih obdelujemo, so podatki o vaši mobilni napravi (npr. enolični identifikatorji, podatki o seji in uporabi, operacijskem sistemu modelu, mobilnem operaterju, informacije o omrežju in naslovu IP) ter podatki o aplikaciji (npr. ime, različica in uporaba aplikacije ter informacije o dogodkih, obiskanih straneh in seji). Te informacije lahko uporabljamo tudi za prikaz vsebin, prilagojenih za vašo državo (vključno z informacijami v vašem lokalnem jeziku).
Tržni podatki
Če privolite v prejemanje promocijskih obvestil o izdelkih Philips, storitvah, dogodkih in promocijah, ki so lahko pomembni za vas glede na vaše preference in vedenje na spletu, vam lahko pošiljamo trženjska in promocijska obvestila po e-pošti, telefonu in drugih digitalnih kanalih, kot so mobilne aplikacije in družabna omrežja. Da bomo obvestila lahko prilagodili vašim izbiram in vedenju ter vam nudili najboljše osebno prilagojeno doživetje, lahko analiziramo in združujemo vaše osebne podatke. Privoljenje lahko kadar koli umaknete in se odjavite od tovrstnega obveščanja.
Podatki v anketah in raziskavah
Morda vas bomo povabili k sodelovanju v anketah ali raziskavah. Osebni podatki, ki jih zbiramo, obsegajo vaše odgovore, ki so lahko povezani z vašim mnenjem in izkušnjami med uporabo naših storitev ali storitev tretjih oseb, ter podatke o vaših rutinah uporabe lepotnih postopkov in odstranjevanja dlačic ali drugih vsebin v povezavi z osebnim zdravjem. Vaše podatke iz anket lahko obdelujemo v kombinaciji z analitičnimi podatki, ki jih zbiramo, ko uporabljate aplikacijo. S pomočjo teh podatkov skušamo razumeti naše uporabnike ter tako izboljšati aplikacije in storitve na področju lepote Philips. V ta namen analiziramo in združujemo podatke o vas in vaših odgovorih. Nekatere tovrstne projekte izvajamo na anonimni osnovi, zato v tem primeru ne zbiramo osebnih podatkov. V vsakem primeru boste ob sodelovanju v teh projektih vedno prejeli dodatne informacije o ravnanju z vašimi podatki.
Povratne informacije
Morda vas bomo prosili za mnenje o vaši izkušnji z aparatom Lumea. V nekaterih primerih vas bomo prosili za dovoljenje za objavo vašega imena in mnenja v aplikaciji kot pomoč drugim uporabnikom. Če vas ne naročimo drugače, vas prosimo, da nam prek aplikacije ali kako drugače ne pošiljate in ne razkrivate občutljivih osebnih podatkov, npr. matične številke in podatkov, povezanih z rasnim ali etičnim poreklom, političnimi, verskimi, filozofskimi ali drugimi prepričanji, zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, biometričnimi ali genetskimi lastnostmi, kazensko evidenco ali članstvom v sindikatih. Vedno lahko zahtevate izbris svojega mnenja.
Podatki za pomoč uporabnikom
Lahko nam posredujete podatke, povezane s svojo uporabo storitev, vključno s svojo interakcijo s Philipsom in svojimi kontaktnimi podatki, da vam bomo lahko nudili pomoč. Med storitvami, ki jih izvajamo in zagotavljamo, je med drugim nudenje pomoči uporabnikom ter izboljševanje, popravljanje in prilagajanje storitev. Vaše podatke uporabljamo tudi za to, da vam odgovorimo, ko se obrnete na nas.
Združeni podatki
Vaše osebne podatke lahko združimo, vključno s podatki računa, drugimi podatki, ki nam jih priskrbite, podatki aparata, piškotki, lokacijskimi podatki, podatki, zbranimi med vašimi interakcijami in uporabo Philipsovih digitalnih kanalov, kot so družbeni mediji, spletna mesta, e-pošta, aplikacije in povezani izdelki, naslov IP, piškotki, informacije o aparatu, komunikacije, na katere kliknete ali tapnete, lokacijske podrobnosti in obiskana spletna mesta. Glede na vašo izbiro lahko analiziramo vaše združene podatke za zagotavljanje storitev, npr. za vpogled v vaše tretmaje odstranjevanja dlačic in nudenje osebno prilagojene vsebine, sporočil in nasvetov v skladu s tem obvestilom. Te podatke lahko uporabljamo tudi za izboljševanje vsebin, funkcionalnosti ter uporabnosti aplikacije in storitev ter za razvoj novih izdelkov in storitev na področju lepote.
Podatki o ocenah in mnenjih
Če v trgovinah z aplikacijami napišete mnenje ali ocenite aplikacijo, lahko te informacije obdelamo za odgovor na vaše komentarje in vprašanja, razumevanje vašega počutja med uporabo aplikacije in splošnega dojemanja aplikacije ter naše blagovne znamke in ta spoznanja uporabimo za izboljšanje aplikacije. Vidimo lahko samo vaše uporabniško ime, ocene, komentarje in vse druge podrobnosti v trgovini z aplikacijami, ki jih delite z nami ali javno objavite. Razen če od nas to zahtevate, teh podatkov ne povezujemo s prijavnimi podatki za vaš račun ali katerimi koli drugimi vašimi podatki, ki jih posedujemo. Če potrebujete podporo za stranke, lahko vaše podatke uporabimo nadaljnje spremljanje vašega primera in vas vodimo skozi postopek podpore za stranke v skladu s tem obvestilom.
Dovoljenja
Aplikacija lahko zahteva vaše dovoljenje za dostop do zmogljivosti pomnilnika, senzorjev ali drugih funkcij mobilne naprave. Dostop zahtevamo, kadar je to nujno potrebno za nudenje storitev, kot je natančneje opisano spodaj.
V nekaterih primerih operacijski sistem lahko zahteva dovoljenja, ki jih mobilna naprava potrebuje iz tehničnih razlogov, vendar jih Philips ne upravlja ali uporablja. Podatkov, povezanih s temi dovoljenji, ne zbiramo, razen če je to potrebno za zagotavljanje naših storitev v skladu s tem obvestilom.
Ta dovoljenja lahko kadar koli blokirate ali prekličete v nastavitvah operacijskega sistema.
Posredovanje osebnih podatkov drugim
Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavno zakonodajo vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali tretjim osebam.
Povezane družbe
Vaše podatke lahko delimo z drugimi Philipsovimi subjekti, ki so del skupine Philips. Nekateri subjekti nam npr. pomagajo upravljati infrastrukturo za aplikacije ali reševati vaša povpraševanja. Vaše osebne podatke obdelujejo samo ljudje, ki dostop do njih nujno potrebujejo za izpolnitev delovnih obveznosti.
Ponudniki storitev
Sodelujemo tudi z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo zagotavljati, izboljšati, razumeti, prilagoditi, podpirati in tržiti našo aplikacijo. Vaše osebne podatke lahko delimo z naslednjimi ponudniki storitev:
Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da omogočijo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov, ki je podobna ravni, ki jo nudimo sami. Od svojih ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so opredeljeni zgoraj, da imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje določene storitve, in da poskrbijo za varovanje vaših osebnih podatkov.
Druge tretje osebe
Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše informacije ali osebne podatke za svoje lastne namene. Pozorno preberite njihova obvestila o zasebnosti, da se seznanite z njihovimi postopki za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere osebne podatke zbirajo ter na kakšen način jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.
Če Philips deli informacije ali osebne podatke s tretjo osebo, ki vaše osebne podatke uporablja za lastne namene, vas bo Philips zagotovo obvestil o tem in/ali pridobil vaše soglasje v skladu z veljavno zakonodajo, preden delimo vaše osebne podatke z drugimi.
Philips včasih proda podjetje ali del podjetja drugemu lastniku. V prenos lastništva na novega lastnika so lahko vključeni tudi vaši osebni podatki, ki so neposredno povezani s tem podjetjem. Vse naše pravice in dolžnosti v okviru našega obvestila o zasebnosti lahko Philips prosto dodeli kateri koli podružnici v povezavi z združitvijo, prevzemom, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev ali v skladu z zakonodajo ali kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo tudi na katero koli od naših podružnic, naslednic ali na novega lastnika.
Vaše podatke lahko posredujemo javnim ali vladnim organom, če tako zahteva zakonodaja ali če je to potrebno za zaščito naših pravic.
Čezmejni prenos
Vaše osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo v kateri koli državi, kjer imamo zmogljivosti za to oziroma v kateri sodelujemo s ponudniki storitev. Z uporabo storitev potrjujete prenos (morebitnih) podatkov v druge države, v katerih nimate prebivališča in v katerih so predpisi glede varovanja podatkov lahko drugačni kot v vaši državi. V določenih okoliščinah imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorne agencije ali varnostni organi v teh drugih državah dostop do vaših osebnih podatkov.
Če se nahajate v evropskem gospodarskem prostoru (EEA), se vaši osebni podatki lahko prenesejo v naše podružnice ali k ponudnikom storitev v državah izven EEA, za katere Evropska komisija prepoznava, da nudijo ustrezno raven zaščite podatkov v skladu s standardi EEA (celoten seznam teh držav je na voljo tukaj).
Za prenose iz EEA v države, ki jih Evropska komisija ne prepoznava kot primerne, na primer Združene države Amerike, smo za zaščito vaših osebnih podatkov sprejeli ustrezne ukrepe, kot so Zavezujoča pravila družbe za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardna pogodbena določila, ki jih je opredelila Evropska komisija za varstvo vaših osebnih podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko pridobite na zgoraj navedeni povezavi ali tako, da se obrnete na nas tukaj.
Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je potrebno ali dovoljeno za namen, za katerega so bili zbrani. Med kriteriji, ki jih uporabljamo za določanje obdobja hranjenja podatkov, so: (i) dolžina obdobja vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas; ali (iii) priporočljivost hranjenja podatkov glede na naš pravni položaj (na primer glede na veljavno zastaranje, pravdo ali regulatorne preiskave).
Vaše izbire in pravice
Če želite predložiti zahtevek za dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev podatkov ali ugovor na obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali če želite prejeti elektronsko kopijo svojih osebnih podatkov za namen prenosa v drugo družbo (do mere, ki jo pravica do prenosljivosti podatkov omogoča po veljavni zakonodaji), se lahko obrnete na nas tukaj. Na vaš zahtevek bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
V svojem zahtevku jasno izrazite, do katerih osebnih podatkov želite imeti dostop oziroma katere podatke želite popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma na obdelavo katerih podatkov želite podati ugovor. Zaradi vaše lastne zaščite lahko odobrimo samo zahtevke glede osebnih podatkov, povezanih z vašim računom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabljate za pošiljanje zahtevka, in morda bomo morali preveriti vašo identiteto, preden odobrimo vaš zahtevek. Vaš zahtevek bomo poskušali odobriti, kakor hitro bo to v praksi izvedljivo.
Kjer vaše osebne podatke obdelujemo za namene nudenja storitev po naših pogojih, morda storitev ne bomo mogli nuditi brez obdelave vaših osebnih podatkov. Kjer se zanašamo naše upravičene interese, skrbimo, da obdelovanje ne bo prekomerno poseglo v vaše pravice in interese glede zasebnosti. Kjer se zanašamo na vaše soglasje, slednje lahko kadar koli umaknete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v času preden ste ga umaknili.
Če se poslužujete (nekaterih od) svojih izbir in pravic, morda ne boste mogli več delno ali v celoti uporabljati naših storitev.
Varujemo vaše osebne podatke
Svojo dolžnost varovanja podatkov, ki jih zaupate družbi Philips, jemljemo resno. Podatke tako varujemo pred naključnim ali nepooblaščenim spreminjanjem, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja različne varnostne tehnologije ter tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi si pomaga pri varovanju vaših podatkov. Tako smo med drugim uvedli nadzor dostopa, požarne zidove in varne protokole.
Posebne informacije za starše
Čeprav storitve niso namenjene otrokom, družba Philips spoštuje zakonodajo, ki predpisuje, da pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov o otrocih za dovoljenje zaprosi starše ali skrbnike. Zavezani smo k varovanju zasebnosti otrok in toplo spodbujamo starše in skrbnike k aktivni vlogi v spletnih dejavnostih in interesih otrok.
Če starši ali skrbniki ugotovijo, da nam je njihov otrok posredoval svoje osebne podatke brez njihovega soglasja, se lahko obrnejo na nas tukaj. Če opazimo, da nam je otrok posredoval svoje osebne podatke, bomo te podatke izbrisali iz svojih zbirk.
Spremembe tega obvestila o zasebnosti
Svoje storitve lahko občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Zato si pridržujemo pravico do občasnih popravkov ali posodobitev tega obvestila o zasebnosti. Ko posodobimo to obvestilo o zasebnosti, bomo posodobili tudi datum na vrhu tega obvestila o zasebnosti. Spodbujamo vas, da redno pregledate zadnjo različico tega obvestila o zasebnosti.
Novo obvestilo o zasebnosti stopi v veljavo takoj po objavi. Če se ne strinjate z novo različico obvestila, spremenite svoje nastavitve ali prenehajte uporabljati naše storitve. Če boste po uveljavitvi sprememb še vedno dostopali do naših storitev ali jih uporabljali, potrjujete, da ste seznanjeni z določili nove različice obvestila o zasebnosti.
Stik z nami
V primeru vprašanj o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, na katerega Philips uporablja vaše osebne podatke, se lahko obrnete na nas (vključno z našim pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov) tukaj. Lahko pa tudi vložite pritožbo pri nadzornem organu, ki je pristojen za vašo državo ali regijo.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nizozemska
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