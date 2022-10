Obvestilo o zasebnosti za aplikacijo Philips Daily Care

To obvestilo o zasebnosti je bilo nazadnje posodobljeno 1. januarja 2022. Aplikacija Philips Daily Care vam zagotavlja prilagojene storitve na področju osebnega zdravja ("storitve"). Glede na vaše izbire in vašo regijo lahko aplikacija obdeluje osebne podatke iz različnih izdelkov družbe Philips, ki se lahko povežejo z aplikacijo ("izdelek").

To obvestilo o zasebnosti vam pomaga razumeti naše prakse v zvezi z zasebnostjo, ko uporabljate naše storitve, vključno s tem, katere osebne in druge podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kaj počnemo z njimi in kakšne so vaše pravice.

Upravljavec vaših osebnih podatkov v skladu s tem obvestilom o varovanju zasebnosti je družba Philips Consumer Lifestyle B.V., z naslovom High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska, in katerakoli od njenih povezanih družb ali podružnic ("Philips", "naš", "mi" ali "nas").

Katere informacije in osebne podatke zbiramo in v kakšne namene? Informacije in osebne podatke obdelujemo, kot je natančneje opisano spodaj, ko nudimo svoje storitve, vključno s tem, kot dostopate, prenesete in namestite aplikacijo ter uporabite naše storitbe. Vaše osebne podatke povezujemo z edinstvenimi identifikatorji. Te osebne podatke lahko uporabljamo, kot je navedeno spodaj, za zagotavljanje storitev, na podlagi vašega soglasja oz. na vašo zahtevo na podlagi naših pogojev, in sicer tako, da izvajamo, nudimo, izboljšujemo, prilagajamo, podpiramo in tržimo svoje storitve na podlagi svojih upravičenih interesov ali da izpolnimo zakonske obveznosti, ki veljajo za nas. Če ne želite, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, morda ne boste mogli uporabljati storitev.

Podatki o računu V aplikacijo se lahko prijavite z računom Philips ali s svojim profilom na družabnem omrežju, vključno z računom Apple. Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, državo, jezik in geslo. Obdelujemo tudi podatke o vaši uporabi aplikacije, vključno s podatki o sejah, prijavi in preverjanju pristnosti, ki jih uporabljamo za upravljanje vašega računa.

Če se prijavite prek družabnih omrežij, lahko osebni podatki, ki jih zbiramo, vključujejo vaš osnovni javni profil (npr. profilno fotografijo, identifikator, spol, URL profila, rojstni dan, domačo stran in lokacijo) ter vaš e-poštni naslov za namen preverjanja pristnosti. V tem primeru lahko ponudnik družabnega omrežja zbira podatke o tem, da uporabljate aplikacijo in se vanjo prijavljate z računom družabnega omrežja. Preberite obvestilo o zasebnosti ponudnika družabnega omrežja (npr. Facebook, Google, Apple), da se seznanite z njihovimi postopki za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere osebne podatke zbirajo ter na kakšen način jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.

Vaše podatke o računu uporabljamo za ustvarjanje in upravljanje vašega računa, omogočanje vaše varne prijave v aplikacijo in nudenje osebno prilagojenih storitev. Če si odprete račun Philips za prijavo v aplikacijo, vam pošljemo pozdravno e-poštno sporočilo, s katerim preverimo vaše uporabniško ime in geslo, odgovorimo na vaša vprašanja, pošiljamo obvestila, povezana izključno s storitvami, ali neposredna trženjska sporočila, če ste zanje dali soglasje. Račun Philips lahko uporabljate tudi za naročanje naših izdelkov ali storitev, za sodelovanje v promocijah ali igrah, sodelovanje v dejavnostih na družabnih omrežjih, povezanih s Philipsovimi promocijami (npr. za klikanje všečkov ali za deljenje vsebin), in za sodelovanje v preizkusih izdelkov ali anketah.

Občutljivi osebni podatki Pri uporabi aplikacije nam lahko posredujete občutljive informacije, kot npr. podrobnosti o vašem življenjskem slogu in počutju. Zbiramo lahko tudi osebne podatke iz izdelkov, ki jih uporabljate v kombinaciji z aplikacijo. V tem razdelku so navedene vse vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo na osnovi funkcij, ki jih uporabljate, in narave izdelkov, ki jih povežete z aplikacijo. Ta razdelek bomo posodobili, čim bomo omogočili nove izdelke in funkcije.

Moška nega. Glede na vaše izbire varno shranjujemo vaše podatke o britju in oblikovanju v vašem računu, od koder jih zlahka obnovite, če aplikacijo namestite v drug aparat. Osebne podatke uporabljamo tudi za zagotavljanje osebno prilagojenih izkušenj britja in oblikovanja, npr. s prilagojenimi svetovalnimi programi in drugimi storitvami. Med obdelovanimi podatki so:

Podatki o britju, vključno s podatki o brivniku, kot npr. model, serijska številka, podatki o sejah in uporabi ter uporaba tekočine CleanPod, kot tudi pogostost in trajanje britja.

Podatki o koži in obraznih dlačicah, vključno s fotografijami kože ali obraza, ki jih naložite v aplikacijo; vaš profil, barva in tip kože in las; kot tudi vaša rutina nege kože in težave s kožo.

Podatki o življenjskem slogu in počutju, ki jih vnesete v aplikacijo, med drugim o rutinah, stresu, spanju in okolju ter vaše preference glede stila.

Fotografije, med drugim profilne slike in fotografije obraza, las in kože, ko so potrebne za uporabo določenih funkcij aplikacije.

Podrobnosti računa, vzorci uporabe aplikacije in podatki o mobilni napravi.

Odgovori na naša vprašanja glede prilagodite

Glede na vaše nastavitve vam lahko pošiljamo e-poštna sporočila, potisna obvestila, vsebine v aplikaciji ter sporočila v aplikaciji. Vaše osebne podatke za namene osebne prilagoditve lahko tudi kombiniramo, psevdonimiziramo, anonimiziramo ali združujemo.

Poleg zgoraj navedenega vas prosimo, da nam v aplikaciji, na aplikaciji oz. prek nje ali kako drugače ne razkrivate kakršnihkoli občutljivih osebnih podatkov (npr. številk socialnega zavarovanja in podatkov, povezanih z rasnim ali etičnim poreklom, političnimi, verskimi, filozofskimi ali drugimi prepričanji, zdravjem, spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, biometričnimi ali genetskimi značilnostmi, kazensko evidenco ali članstvom v sindikatih).

Analitični podatki Glede na vašo izbiro, nam lahko pomagate izboljšati aplikacijo in naše povezane izdelke (in razvoj novih osebno prilagojenih rešitev za osebno zdravje za vas!) na podlagi podatkov, ki jih spremljamo in zbiramo, ko uporabljate naše storitve. To dosegamo tako, da:

ocenjujemo vaš način uporabe aplikacije in delovanje aplikacije v vaši mobilni napravi, vključno z zrušenjem aplikacije, z namenom identifikacije in odpravljanja težav;

uvajamo in analiziramo spremembe ali funkcije v različnih skupinah, da bi razumeli interakcije;

ocenjujemo način dostopa do in uporabe aplikacije ter vas neposredno povezujemo do določenih razdelkov aplikacij;

komuniciramo z vami, da bi pridobili vaše povratne informacije, vam nudimo podporo, ko jo potrebujete, in vam pošiljamo informacije v zvezi s storitvami;

vabimo k udeležbi v anketah ali raziskovalnih projektih, ki jih organizira skupina Philips, in beležimo vaše odgovore.

Tovrstne vpoglede lahko uporabljamo tudi za dodatno osebno prilagoditev naših storitev. Na podlagi podatkov, ki jih opazujemo med vašo uporabo aplikacije in vašega povezanega izdelka, poskušamo razumeti, kateri vzorci uporabe privedejo do določenih interakcij z aplikacijo, npr. branje določenega članka v aplikaciji, nakup izdelka, ohranjanje interakcije z aplikacijo ali razvoj pogojev, ki so pomembne za izdelek, ki ga uporabljate. Te vpoglede bomo uporabili za ustvarjanje pravil glede tega, katera vsebina bo prikazana katerim uporabnikom, in te informacije bomo uporabili za izboljšanje algoritmov, ki se uporabljajo za zagotavljanje prilagojenih storitev. Če se v aplikacijo prijavite z vašim računom Philips, bomo te vpoglede uporabili za prilagoditev vaše izkušnje na podlagi vaših vzorcev uporabe aplikacije.

Obdelani podatki vključujejo podatke računa, enolične identifikatorje, podatke o sejah in uporabi, informacije o informacijskem sistemu, modelu, omrežju in (skrite) IP-naslove, podatke o aplikaciji, kot so njeno ime, različica, uporaba in dogodki, obiskane strani, podatki o sejah, podatki o povezanih napravah, podatki, ki jih vnesete v aplikacijo, ter podatki, ki so zbrani med interakcijo z digitalnimi kanali družbe Philips, kot so npr. vaši registrirani izdelki. Uporabljamo lahko piškotke, oznake in/ali podobne tehnologije ter ponudnike storitev, ki v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo podatke o vas. Vaše podatke lahko za namene statistike, analitike in osebne prilagoditve združujemo, psevdonimiziramo, anonimiziramo ali združujemo.

Združeni podatki Vaše osebne podatke lahko združimo – vključno s podatki računa, piškotki itd. – z drugimi podatki, zbranimi med vašimi interakcijami in uporabo Philipsovih digitalnih kanalov, kot so družabna omrežja, spletna mesta, e-pošta, aplikacije in povezani izdelki, vključno z naslovi IP, piškotki, podatki o mobilni napravi, komunikacijami, pri katerih kliknete ali tapnete, in podatki o obiskanih spletnih mestih.

Vaše združene podatke lahko analiziramo za nudenje storitev, kot so osebno prilagojena rutina za čiščenje kože in britje; individualni svetovalni programi za nego kože in/ali britje; nasveti za oblikovanje in britje obraznih dlačic; osebno prilagojeni nasveti za najboljše sloge brkov in brade; namigi za britje in oblikovanje, ter si z njimi pomagamo pri izboljšavah vsebin, funkcionalnosti in uporabnosti aplikacije, naprave in storitev, pa tudi za razvoj novih izdelkov in storitev s področja moške nege. V tem primeru obdelava vaših združenih podatkov temelji na upravičenem interesu družbe Philips in je zakonita po členu 6.1.(f) uredbe (EU) 2016/679.

Podatki o ocenah in mnenjih Če v trgovinah z aplikacijami napišete mnenje ali ocenite aplikacijo, lahko te informacije obdelamo za odgovor na vaše komentarje in vprašanja, razumevanje vašega počutja med uporabo aplikacije in splošnega dojemanja aplikacije ter naše blagovne znamke in ta spoznanja uporabimo za izboljšanje aplikacije. Vidimo lahko samo vaše uporabniško ime, ocene, komentarje in vse druge podrobnosti v trgovini z aplikacijami, ki jih delite z nami ali javno objavite. Razen če od nas to zahtevate, teh podatkov ne povezujemo s prijavnimi podatki za vaš račun ali katerimi koli drugimi vašimi podatki, ki jih posedujemo. Če potrebujete podporo za stranke, lahko vaše podatke uporabimo za nadaljnje spremljanje vašega primera in da vas vodimo skozi postopek podpore za stranke v skladu z razdelkom Podatki o podpori za stranke spodaj.

Podatki za pomoč uporabnikom Ko zahtevate podporo za stranke, vas lahko zaprosimo za podatke, povezane s svojo uporabo storitev, vključno z interakcijo s Philipsom, in za kontaktne podatke, da vam lahko nudimo pomoč. Svoje storitve izvajamo in jih nudimo, vključno z nudenjem pomoči uporabnikom, izboljšujemo, popravljamo in prilagajamo. Vaše podatke uporabljamo tudi za to, da vam odgovorimo, ko se obrnete na nas. Tržni podatki Če privolite v prejemanje promocijskih obvestil o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah, ki so lahko relevantna za vas glede na vaše preference in vedenje na spletu, vam lahko pošiljamo trženjska in promocijska obvestila prek e-pošte, telefona in drugih digitalnih kanalov, kot so mobilne aplikacije in družabna omrežja. Da bomo obvestila lahko prilagodili vašim izbiram in vedenju ter vam nudili najboljše osebno prilagojeno doživetje, lahko analiziramo in združujemo vaše osebne podatke. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete in se odjavite od tovrstnega obveščanja.

Piškotki in podatki o napravi Uporabljamo piškotke, oznake ali podobne tehnologije ("piškotki") in/ali zbiramo podatke iz vaše mobilne naprave in izdelka za upravljanje, zagotavljanje, izboljšanje, razumevanje in prilagajanje naših storitev. S piškotki lahko prepoznamo vašo mobilno napravo in z njo povezan izdelek ter zbiramo vaše osebne in druge podatke, vključno z enolično številko uporabniške naprave, IP-naslovom vaše mobilne naprave, vrsto mobilnega internetnega brskalnika ali operacijskega sistema, ki ga uporabljate, podatki o sejah in uporabi ter podatke o delovanju storitve, tj. podatke o vaši uporabi aplikacije. Te podatke lahko uporabljamo tudi za prikaz vsebin, prilagojenih za vašo državo (vključno z informacijami v vašem lokalnem jeziku).

Dovoljenja Aplikacija lahko zahteva vaše dovoljenje za dostop do zmogljivosti pomnilnika, senzorjev ali drugih funkcij mobilne naprave. Dostop zahtevamo, kadar je to nujno potrebno za nudenje storitev, kot je natančneje opisano spodaj.

Povezavi Bluetooth in Wi-Fi. Aplikacija zahteva dostop do povezave Wi-Fi, da se lahko poveže v internetom. Povezavo Wi-Fi/Bluetooth potrebuje tudi za povezavo vaših naprav z aplikacijo. Povezavo Bluetooth/Wi-Fi lahko kadar koli blokirate v nastavitvah mobilne naprave.

Lokacija. Da lahko uporabniki povežejo in uporabljajo katerokoli napravo Bluetooth prek svojega telefona, operacijski sistemi Android od uporabnikov zahtevajo dovoljenje, da lahko aplikacija dostopa do okvirne geografske lokacije. Podobno lahko iOS od uporabnikov zahteva dovoljenje, da lahko aplikacija dostopa do geografske lokacije. Aplikacija teh dovoljenj ne uporablja za določanje vaše lokacije, Philips pa ne zbira vaših lokacijskih podatkov. Dovoljenja za lokacijo lahko kadarkoli prekličete v nastavitvah v svoji mobilni napravi.

Datoteke. Aplikacija zahteva dostop do datotek v mobilni napravi, da lahko shrani nastavitve jezika in ostale datoteke, ki jih aplikacija uporablja za delovanje (npr. navodila, grafike, predstavnostne datoteke ali druga velika programska sredstva). Če izbrišete aplikacijo, se ti podatki izbrišejo iz vaše naprave.

Fotografije in predstavnost. Če v svoj račun naložite slike, aplikacija zahteva soglasje za dostop do fotoaparata ali fotogalerije v vaši mobilni napravi. Operacijski sistemi Android lahko zahtevajo soglasje za dostop do videoposnetkov, toda aplikacija bo dovoljenje uporabila samo zato, da vam bo omogočila nalaganje slike.

V nekaterih primerih operacijski sistem lahko zahteva dovoljenja, ki jih mobilna naprava potrebuje iz tehničnih razlogov, vendar jih Philips ne upravlja ali uporablja. Podatkov, povezanih s temi dovoljenji, ne zbiramo, razen če je to potrebno za zagotavljanje naših storitev v skladu s tem obvestilom.

Ta dovoljenja lahko kadar koli blokirate ali prekličete v nastavitvah operacijskega sistema.

S kom delimo vaše osebne podatke? Vaše podatke lahko delimo z drugimi Philipsovimi povezanimi družbami, ki so del skupine Philips. Do informacij lahko (v družbi Philips) dostopajo samo osebe, ki morajo poznati informacije. Družba Philips lahko v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavno zakonodajo vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali drugim tretjim osebam.

Povezane družbe Vaše podatke lahko delimo z drugimi Philipsovimi subjekti, ki so del skupine Philips. Nekateri subjekti nam npr. pomagajo upravljati infrastrukturo za aplikacije ali reševati vaša povpraševanja. Vaše osebne podatke obdelujejo samo ljudje, ki dostop do njih nujno potrebujejo za izpolnitev delovnih obveznosti.

Ponudniki storitev Zunanji ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo, nam pomagajo nuditi, izboljšati, razumeti, prilagoditi, podpirati in tržiti naše storitve.

Vaše osebne podatke lahko delimo z naslednjimi ponudniki storitev:

Ponudniki informacijskih in oblačnih storitev. Ti ponudniki storitev priskrbijo potrebno strojno in programsko opremo, omrežne, pomnilniške in transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, ki je potrebna za zagon aplikacije ali nudenje storitev.





Ponudniki storitev analitike in anket. Ponudniki teh storitev zagotavljajo potrebno strojno in programsko opremo, omrežno, pomnilniško in/ali s tem povezano tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvajanje analitike aplikacije ali izvajanje anket. Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da omogočijo zadostno raven zaščite vaših osebnih podatkov, ki je podobna ravni, ki jo nudimo sami. Od svojih ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z našimi navodili in samo za namene, ki so opredeljeni zgoraj, da imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki je potrebna za zagotavljanje določene storitve, in da poskrbijo za varovanje vaših osebnih podatkov.

Druge tretje osebe Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi osebami, ki obdelujejo vaše osebne podatke za svoje lastne namene. Če Philips deli osebne podatke s tretjimi osebami, ki vaše osebne podatke uporabljajo za lastne namene, vas bo Philips pred deljenjem vaših osebnih podatkov zagotovo obvestil o tem in/ali pridobil vaše soglasje v skladu z veljavno zakonodajo. V tem primeru pozorno preberite njihova obvestila o zasebnosti, da se seznanite z njihovimi postopki za varovanje zasebnosti, vključno s tem, katere osebne podatke zbirajo ter na kakšen način jih uporabljajo, obdelujejo in varujejo.

Philips včasih proda podjetje ali del podjetja drugemu lastniku. V prenos lastništva na novega lastnika so lahko vključeni tudi vaši osebni podatki, ki so neposredno povezani s tem podjetjem. Vse naše pravice in dolžnosti v okviru našega obvestila o zasebnosti lahko Philips prosto dodeli kateri koli povezani družbi v povezavi z združitvijo, prevzemom, prestrukturiranjem ali prodajo sredstev ali v skladu z zakonodajo ali kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo tudi na katero koli od naših povezanih družb, naslednic ali na novega lastnika.

Poleg tega lahko vaše podatke posredujemo javnim ali vladnim organom, če tako zahteva zakonodaja ali če je to potrebno za zaščito naših pravic.

Čezmejni prenos Vaše osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo v kateri koli državi, kjer imamo zmogljivosti za to oziroma v kateri sodelujemo s ponudniki storitev. Z uporabo storitev potrjujete (morebitni) prenos podatkov v druge države, v katerih nimate prebivališča in v katerih so predpisi glede varovanja podatkov lahko drugačni kot v vaši državi. V določenih okoliščinah imajo lahko sodišča, organi pregona, regulatorne agencije ali varnostni organi v teh drugih državah dostop do vaših osebnih podatkov.

Če se nahajate v evropskem gospodarskem prostoru (EGS), se vaši osebni podatki lahko prenesejo v naše povezane družbe, ponudnikom storitev ali tretjim osebam v državah izven EGS, za katere Evropska komisija prepoznava, da nudijo ustrezno raven zaščite podatkov v skladu s standardi EGS (celoten seznam teh držav je na voljo tukaj).

Za prenose iz EGS v države, ki jih Evropska komisija ne prepoznava kot primerne, na primer Združene države Amerike, smo za zaščito vaših osebnih podatkov sprejeli ustrezne ukrepe, kot so Zavezujoča pravila družbe za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardna pogodbena določila, ki jih je opredelila Evropska komisija za zaščito vaših osebnih podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko pridobite na zgoraj navedeni povezavi ali tako, da se obrnete na nas tukaj.

Kako dolgo hranimo vaše podatke? Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kot je potrebno ali dovoljeno za namene, za katere so bili zbrani. Merila, ki jih uporabljamo za določanje obdobja hranjenja, vključujejo: (i) dolžina obdobja vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas; ali (iii) priporočljivost hranjenja podatkov glede na naš pravni položaj (na primer glede na veljavno zastaranje, pravdo ali regulatorne preiskave).

Vaše možnosti in pravice Če želite predložiti zahtevek za dostop do podatkov, popravek, izbris ali omejitev podatkov ali ugovor na obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali če želite prejeti elektronsko kopijo svojih osebnih podatkov za namen prenosa v drugo družbo (do mere, ki jo pravica do prenosljivosti podatkov omogoča po veljavni zakonodaji), se lahko obrnete na nas tukaj.

V svojem zahtevku jasno izrazite, do katerih osebnih podatkov želite imeti dostop oziroma katere podatke želite popraviti, izbrisati ali omejiti oziroma na obdelavo katerih podatkov želite podati ugovor. Zaradi vaše lastne zaščite lahko odobrimo samo zahtevke glede osebnih podatkov, povezanih z vašim računom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki o računu, ki jih uporabljate za pošiljanje zahtevka, in morda bomo morali preveriti vašo identiteto, preden odobrimo vaš zahtevek. Vaš zahtevek bomo poskušali odobriti, kakor hitro bo to v praksi izvedljivo.

Kjer vaše osebne podatke obdelujemo za namene nudenja storitev po naših pogojih, morda storitev ne bomo mogli nuditi brez obdelave vaših osebnih podatkov. Kjer se zanašamo na naše upravičene interese, skrbimo, da obdelovanje ne bo prekomerno poseglo v vaše pravice in interese glede zasebnosti. Kjer se zanašamo na vaše soglasje, slednje lahko kadar koli umaknete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v času preden ste ga umaknili.

Varujemo vaše osebne podatke Svojo dolžnost varovanja podatkov, ki jih zaupate družbi Philips, jemljemo resno. Podatke tako varujemo pred naključnim ali nepooblaščenim spreminjanjem, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Philips uporablja različne varnostne tehnologije ter tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi si pomaga pri varovanju vaših podatkov. Tako smo med drugim uvedli nadzor dostopa, požarne zidove in varne protokole.

Posebne informacije za starše Čeprav storitve niso namenjene otrokom, kot opredeljeno z veljavno zakonodajo, družba Philips spoštuje zakonodajo, ki predpisuje, da pred zbiranjem, uporabo ali razkritjem osebnih podatkov o otrocih za dovoljenje zaprosi starše ali skrbnike. Zavezani smo k varovanju zasebnosti otrok in toplo spodbujamo starše in skrbnike k aktivni vlogi v spletnih dejavnostih in interesih otrok.

Če starši ali skrbniki ugotovijo, da nam je njihov otrok posredoval svoje osebne podatke brez njihovega soglasja, se lahko obrnejo na nas tukaj. Če opazimo, da nam je otrok posredoval svoje osebne podatke, bomo te podatke izbrisali iz svojih zbirk.

Spremembe tega obvestila o zasebnosti Svoje storitve lahko občasno spremenimo brez predhodnega obvestila. Zato si pridržujemo pravico do občasnih popravkov ali posodobitev tega obvestila o zasebnosti. Ko posodobimo to obvestilo o zasebnosti, bomo posodobili tudi datum na vrhu tega obvestila o zasebnosti.

Spodbujamo vas, da redno pregledate zadnjo različico tega obvestila o zasebnosti.

Novo obvestilo o zasebnosti stopi v veljavo takoj po objavi. Če se ne strinjate z novo različico obvestila, spremenite svoje nastavitve ali prenehajte uporabljati naše storitve. Če boste po uveljavitvi sprememb še vedno dostopali do naših storitev ali jih uporabljali, potrjujete, da ste seznanjeni z določili nove različice obvestila o zasebnosti in se z njimi strinjate.

Stik z nami V primeru vprašanj o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, na katerega Philips uporablja vaše osebne podatke, se lahko obrnete na Philips in našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov tukaj. Lahko pa tudi vložite pritožbo pri nadzornem organu, ki je pristojen za vašo državo ali regijo (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija). Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nizozemska