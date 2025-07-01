CRD52/00
Modul Philips CRD52 OPS
Dodajte moč Android SoC v zaslone Philips z modulom CRD52. Ko ga potisnete v režo OPS na zaslonu, omogoči osupljivo zmogljivost in prilagodljivost Androida, z možnostjo dodajanja upravljanja naprav na daljavo Philips Wave in še več.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Nameščen ima svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 14. Ta sistem na čipu (SoC) za takojšnjo uporabo, optimiziran za izvirne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.
Načrtovalnik, vgrajen v Android SoC, olajša zagon aplikacij in vsebin glede na uro. Vsebine lahko predvajate iz zunanjega pomnilnika USB, notranjega pomnilnika ali omrežnega vira.
Vgrajen brskalnik HTML5 omogoča predvajanje in upravljanje spletnih vsebin.
Philips Wave – evolucija platforme za upravljanje oddaljenih naprav – vam omogoča popoln nadzor. Poenostavljena namestitev in nastavitev ter nadzor in upravljanje, nadgradnje vdelane programske opreme, upravljanje s seznami predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Vse to prihrani čas in energijo ter zmanjša vpliv na okolje.
Napajanje
Dimenzije
Teža
Glavni čip
Android
Sprednji V/I
Delovno okolje
Okolje za shranjevanje
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