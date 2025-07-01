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  • Modul Philips CRD52 OPS Modul Philips CRD52 OPS Modul Philips CRD52 OPS

    Dodatna oprema OPS

    CRD52/00

    Overall rating / 5
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    Modul Philips CRD52 OPS

    Dodajte moč Android SoC v zaslone Philips z modulom CRD52. Ko ga potisnete v režo OPS na zaslonu, omogoči osupljivo zmogljivost in prilagodljivost Androida, z možnostjo dodajanja upravljanja naprav na daljavo Philips Wave in še več.

    Dodatna oprema OPS

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    Modul Philips CRD52 OPS

    Enostavno dodajte moč Androida

    Vstavite v režo OPS. Dodatne povezave niso potrebne.

    Nameščen ima svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 14. Ta sistem na čipu (SoC) za takojšnjo uporabo, optimiziran za izvirne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.

    Enostavno dodajte in načrtujte vsebine.

    Načrtovalnik, vgrajen v Android SoC, olajša zagon aplikacij in vsebin glede na uro. Vsebine lahko predvajate iz zunanjega pomnilnika USB, notranjega pomnilnika ali omrežnega vira.

    Predvajajte in upravljajte spletne vsebine.

    Vgrajen brskalnik HTML5 omogoča predvajanje in upravljanje spletnih vsebin.

    Poenostavljena namestitev, nastavitev, spremljanje in upravljanje.

    Philips Wave – evolucija platforme za upravljanje oddaljenih naprav – vam omogoča popoln nadzor. Poenostavljena namestitev in nastavitev ter nadzor in upravljanje, nadgradnje vdelane programske opreme, upravljanje s seznami predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Vse to prihrani čas in energijo ter zmanjša vpliv na okolje.

    Tehnične specifikacije

    • Napajanje

      Poraba energije
      Typ: 10  W
      Vhodna napetost
      12–19 V
      Tip
      Vgrajen priključek za OPS
      Vhodni priključek
      Povezava OPS

    • Dimenzije

      Neto (mm)
      200 (Š) x 30 (V) x 135 (G)

    • Teža

      Neto (Kg)
      0,755

    • Glavni čip

      CPE
      Štirijedrni Cortex-A72 pri 2,2 GHz, štirijedrni Cortex-A53 pri 1,8 GHz
      Grafična kartica
      ARM Mali-G52 MC3
      Pomnilnik
      8 GB DDR3
      Shranjevanje
      64 GB eMMc

    • Android

      Različica
      14

    • Sprednji V/I

      Vhodni signal
      USB 3.0 (x 2), Micro USB (OTG), microSD, LAN (Gb), izbirni modul Wi-Fi (CRD29)
      Izhodni signal
      DP 1.2

    • Delovno okolje

      Temperatura
      5–40 °C
      Vlaga
      20–80 % (brez kondenzacije)

    • Okolje za shranjevanje

      Temperatura
      –20–60 °C
      Vlaga
      10–80 % (brez kondenzacije)

    Badge-D2C

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