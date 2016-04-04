MultiView 4K za 4 sisteme na enem zaslonu

S Philipsovo funkcijo MultiView lahko na tem velikem zaslonu 4K UHD prikažete do štiri sisteme na enem zaslonu, vsi z ločljivostjo Full HD. Z načinom Picture-by-Picture (PbP) lahko nadzorujete štiri sisteme na enem zaslonu za nadzorne sobe ali varnostni nadzor. Istočasno lahko prikažete tudi več naprav, kot sta dva prenosnika, za produktivnejše sodelovalno delo. Z načinom Picture-in-Picture (PiP) tudi lahko med delom z računalnikom spremljate nogometno tekmo v živo prek zunanjega sprejemnika.