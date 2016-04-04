BDM4350UC/00
Izjemno visoka ločljivost 4K
Velik 43-palčni profesionalni Philipsov zaslon Ultra HD vam omogoča, da razširite svoj delovni prostor ter si ogledate veliko in podrobno sliko izjemno visoke ločljivosti 4K (štirikrat večja ločljivost od polne visoke ločljivosti).Več o izdelku
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Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
S Philipsovo funkcijo MultiView lahko na tem velikem zaslonu 4K UHD prikažete do štiri sisteme na enem zaslonu, vsi z ločljivostjo Full HD. Z načinom Picture-by-Picture (PbP) lahko nadzorujete štiri sisteme na enem zaslonu za nadzorne sobe ali varnostni nadzor. Istočasno lahko prikažete tudi več naprav, kot sta dva prenosnika, za produktivnejše sodelovalno delo. Z načinom Picture-in-Picture (PiP) tudi lahko med delom z računalnikom spremljate nogometno tekmo v živo prek zunanjega sprejemnika.
Odstopanja pri svetlosti in barvah so pri LCD-zaslonih pogost pojav. Philipsov način SmartUniformity zagotavlja natančne slike enakomerne svetlosti, kar je zelo pomembno pri fotografijah, oblikovanju in tiskanju. Način je z barvno metriko za ocenjevanje natančnosti barv umerjen tako, da pri barvah zagotavlja prek 95 % enakomerno svetilnost. Ta način omogoča enakomerne in natančne slike.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.
Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
Hitra povezava USB 3.0 omogoča prenos podatkov hitrosti 5,0 gbit/s, kar je približno 10-krat hitreje kot pri standardu USB 2.0 in znatno skrajša prenos podatkov, s čimer prihranite pri času in denarju. USB 3.0 z večjo pasovno širino, izjemno hitrim prenosom podatkov, boljšim upravljanje energije in splošno vrhunsko zmogljivostjo postavlja najnovejši globalni standard, ki vam omogoča uporabo pomnilnikov visokih zmogljivosti. Ni vam več treba dolgo čakati, da se naprave napolnijo. Nova funkcija FastCharge omogoča hitro polnjenje. Povezava USB 3.0 je tudi povratno združljiva z napravami USB 2.0.
Zasloni Philips so opremljeni z različnimi najnaprednejšimi priključki, na primer VGA, Display Port in univerzalni priključek HDMI, za predvajanje nestisnjenih slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. S povezavama DisplayPort in HDMI 2.0 lahko uživate v polni ločljivosti 4K pri 60 Hz za izjemno sliko. Povezava USB zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in globalno povezljivost. Ne glede na uporabljeni vir ste lahko prepričani, da je ta zaslon Philips dobra naložba, ki še dolgo ne bo zastarela.
Vzorec VESA zagotavlja združljivost z več sto inovativnimi namestitvenimi rešitvami.
S pritiskom na priročno stikalo za porabo 0 W na hrbtni strani lahko monitor popolnoma izključite z napajanja. To zagotavlja nično porabo energije in dodatno zmanjšanje vpliva na okolje
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Napajanje
Dimenzije
Teža
Delovni pogoji
Prijazno do okolja
Skladnost in standardi
Ohišje
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