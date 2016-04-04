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    Brilliance LCD-zaslon 4K Ultra HD

    BDM4350UC/00

    Izjemno visoka ločljivost 4K

    Velik 43-palčni profesionalni Philipsov zaslon Ultra HD vam omogoča, da razširite svoj delovni prostor ter si ogledate veliko in podrobno sliko izjemno visoke ločljivosti 4K (štirikrat večja ločljivost od polne visoke ločljivosti).

    Več o izdelku

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Brilliance LCD-zaslon 4K Ultra HD

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    Izjemno visoka ločljivost 4K

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    • 43 (diagonala 42,51"/108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

    Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

    Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.

    Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

    Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

    Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

    MultiView 4K za 4 sisteme na enem zaslonu

    MultiView 4K za 4 sisteme na enem zaslonu

    S Philipsovo funkcijo MultiView lahko na tem velikem zaslonu 4K UHD prikažete do štiri sisteme na enem zaslonu, vsi z ločljivostjo Full HD. Z načinom Picture-by-Picture (PbP) lahko nadzorujete štiri sisteme na enem zaslonu za nadzorne sobe ali varnostni nadzor. Istočasno lahko prikažete tudi več naprav, kot sta dva prenosnika, za produktivnejše sodelovalno delo. Z načinom Picture-in-Picture (PiP) tudi lahko med delom z računalnikom spremljate nogometno tekmo v živo prek zunanjega sprejemnika.

    SmartUniformity za dosledne slike

    SmartUniformity za dosledne slike

    Odstopanja pri svetlosti in barvah so pri LCD-zaslonih pogost pojav. Philipsov način SmartUniformity zagotavlja natančne slike enakomerne svetlosti, kar je zelo pomembno pri fotografijah, oblikovanju in tiskanju. Način je z barvno metriko za ocenjevanje natančnosti barv umerjen tako, da pri barvah zagotavlja prek 95 % enakomerno svetilnost. Ta način omogoča enakomerne in natančne slike.

    Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

    Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

    SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

    Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

    Tehnologija MHL za uživanje mobilnih vsebin na velikem zaslonu

    Mobilna visokoločljiva povezava (Mobile High Definition Link (MHL)) je mobilni avdio/video vmesnik za neposredno priključitev mobilnih telefonov in drugih prenosnih naprav na visokoločljive zaslone. Izbirni kabel MHL vam omogoča, da preprosto priključite vašo mobilno napravo, združljivo z MHL, na ta velik zaslon Philips MHL in gledate, kako vaši videi visoke ločljivosti oživijo s polnim digitalnim zvokom. Sedaj v prenosnih igricah, fotografijah, filmih in drugih aplikacijah na velikem zaslonu ne boste samo uživali, ampak lahko istočasno polnite svojo mobilno napravo, da vam na sredini ne zmanjka energije.

    Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz

    Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

    Zmogljivi zvočniki moči 7 W za izjemen zvok vsebin

    Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

    Zvezdišče USB 3.0 za priročen dostop in hitro polnjenje

    Hitra povezava USB 3.0 omogoča prenos podatkov hitrosti 5,0 gbit/s, kar je približno 10-krat hitreje kot pri standardu USB 2.0 in znatno skrajša prenos podatkov, s čimer prihranite pri času in denarju. USB 3.0 z večjo pasovno širino, izjemno hitrim prenosom podatkov, boljšim upravljanje energije in splošno vrhunsko zmogljivostjo postavlja najnovejši globalni standard, ki vam omogoča uporabo pomnilnikov visokih zmogljivosti. Ni vam več treba dolgo čakati, da se naprave napolnijo. Nova funkcija FastCharge omogoča hitro polnjenje. Povezava USB 3.0 je tudi povratno združljiva z napravami USB 2.0.

    SmartConnect s konektorji DisplayPort, HDMI in VGA

    Zasloni Philips so opremljeni z različnimi najnaprednejšimi priključki, na primer VGA, Display Port in univerzalni priključek HDMI, za predvajanje nestisnjenih slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. S povezavama DisplayPort in HDMI 2.0 lahko uživate v polni ločljivosti 4K pri 60 Hz za izjemno sliko. Povezava USB zagotavlja izjemno hiter prenos podatkov in globalno povezljivost. Ne glede na uporabljeni vir ste lahko prepričani, da je ta zaslon Philips dobra naložba, ki še dolgo ne bo zastarela.

    Podstavek VESA omogoča idealno postavitev

    Vzorec VESA zagotavlja združljivost z več sto inovativnimi namestitvenimi rešitvami.

    Nična poraba energije s stikalom za porabo 0 W

    S pritiskom na priročno stikalo za porabo 0 W na hrbtni strani lahko monitor popolnoma izključite z napajanja. To zagotavlja nično porabo energije in dodatno zmanjšanje vpliva na okolje

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost zaslona
      42,51 palca (108 cm)
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Tip LCD-zaslona
      IPS LCD
      Vrsta osvetlitve ozadja
      Sistem W-LED
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,2451 × 0,2451mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      300  cd/m²
      Enotna svetloba
      96 ~ 105 %
      Barve zaslona
      Omogoča 1,07 milijarde barv (10 bitov)
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Odzivni čas (običajno)
      5 ms (med sivinskimi odtenki)*
      Kot gledanja
      • 178º (V)/178º (N)
      • Pri C/R > 20
      Izboljšava slike
      SmartImage
      Učinkovito vidno področje
      941,2 (V) x 529,4 (N)
      Hitrost osveževanja
      VGA/HDMI: 30–99 kHz; DP: 30–160 kHz (V)/VGA: 56–80 Hz; HDMI/DP: 23–80 Hz (N)
      sRGB
      Da
      MHL
      1080p pri 60 Hz
      Delta E
      < 3
      Brez migetanja
      Da
      Premaz zaslona
      Proti bleščanju, trdota 3H, 1-odstotna zameglitev

    • Povezljivost

      Signalni vhod
      • VGA (analogen)
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) – MHL x 2
      USB
      USB 3.0 x 4 (1 s hitrim polnjenjem)*
      Sinhronizacijski vhod
      • Ločena sinhronizacija
      • Sinhronizacija zelene
      Avdio (vhod/izhod)
      • Avdio vhod iz računalnika
      • Izhod za slušalke

    • Priročnost

      Vgrajeni zvočniki
      7 W x 2
      Združljivost s Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10/8.1/8/7
      Priročna uporaba
      • SmartImage
      • Večkratni pogled
      • Uporabnik
      • Meni
      • Vklop/izklop napajanja
      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Brazilska portugalščina
      • Češčina
      • Nizozemščina
      • Angleščina
      • Finščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Grščina
      • Madžarščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Korejščina
      • Poljščina
      • Portugalščina
      • Ruščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Španščina
      • Švedščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Turščina
      • Ukrajinščina
      Druge prednosti
      • Ključavnica Kensington
      • Nosilec VESA (200 x 200 mm)
      Programska oprema za upravljanje
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2 napravi)
      • PBP (4 naprave)

    • Napajanje

      Način ECO
      46,5 W (običajno)
      Napajanje
      • Vgrajeno
      • 100–240 V AC, 50–60 Hz
      Izklopljeno
      Nična poraba energije s stikalom AC
      Vklopljeno
      63,1 W (običajno) (preizkusni način EnergyStar 6.0)
      Stanje pripravljenosti
      < 0,5 W (običajno)
      LED-indikator napajanja
      • Delovanje – belo
      • Stanje pripravljenosti – belo (utripa)

    • Dimenzije

      Embalaža v mm (Š x V x G)
      1070 x 680 x 160  mm
      Izdelek brez stojala (mm)
      968 x 562 x 82  mm
      Izdelek s stojalom (največja višina)
      968 x 630 x 259  mm

    • Teža

      Izdelek z embalažo (kg)
      14,29  kg
      Izdelek s stojalom (kg)
      9,72  kg
      Izdelek brez stojala (kg)
      9,40  kg

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0 °C do 40 °C  °C
      MTBF
      70.000 ur (brez osvetlitve ozadja)  ur
      Relativna vlažnost
      20–80 %  %
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20 °C do 60 °C  °C

    • Prijazno do okolja

      Varovanje okolja in energija
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Embalaža iz reciklirnih materialov
      100  %
      Posebne snovi
      • Ohišje brez delcev PVC/BFR
      • Brez živega srebra

    • Skladnost in standardi

      Zakonska odobritev
      • CECP
      • OEEO
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Oznaka CE
      • FCC razreda B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO 9241-307
      • PSB
      • E-stanje pripravljenosti
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAJINSKI
      • Kuvajt
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Ohišje

      Površina
      Bleščeča (sprednja plošča) / tekstura (podstavek/hrbtni pokrov)
      Podstavek
      Srebrna
      Sprednja plošča
      Črna
      Hrbtni pokrov
      Črna

    • Kaj je v škatli?

      Kabli
      VGA, HDMI, DP, avdio, napajanje
      Monitor s stojalom
      Da
      Uporabniška dokumentacija
      Da

    Badge-D2C

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    • Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.
    • Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.
    • Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL
    • Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org
    • Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
    • Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
    • Štirje vhodi, potrebni za 4 sisteme na enem zaslonu.

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