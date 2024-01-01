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    Signage Solutions Zaslon Q-Line

    65BDL3511Q/02

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    Informirajte in očarajte s profesionalnim zaslonom Philips Q-Line Ultra HD. Zanesljiva rešitev, ki je hitro pripravljena za uporabo.

    Signage Solutions Zaslon Q-Line

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    Vsi Serija Q

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    Zaslon 18/7 za enostavno nastavitev.

    • 65"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Ultra HD
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

    Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB

    Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      163.9  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      64.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      400  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Tehnologija plošče
      IPS
      Klinična slika
      Prednastavitev D-Image (združljivo s standardom DICOM, delom 14)
      Koprena
      25 %

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DVI-I (1)
      • HDMI 2.0 (3)
      • USB 2.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (18/7)
      • Pokončno (18/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 10 x 15
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • RJ45
      Zagon
      • Zakasnitev vklopa
      • Stanje vklopa
      • Zagon ob viru
      Zagonsko okno
      Omogočanje/onemogočanje Philipsovega logotipa

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Poraba (običajna)
      165  W
      Poraba (najv.)
      220 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Smart Power
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1462,3  mm
      Teža izdelka
      27,80  kg
      Višina izdelka
      837,3  mm
      Globina izdelka
      68,9 mm (G pri stenskem nosilcu)/89,9 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      57,57  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      32.96  palec
      Stenski nosilec
      400 x 400 mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      61,29  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20~80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5~95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Philipsov logotip (1)
      • Napajalni kabel AC
      • Pokrov stikala AC
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel za verižno povezavo RS232 (1)
      • Pokrovček za USB in vijak (1)
      • Sponke za kable (3)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razred A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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