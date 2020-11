Vsebine povežite in upravljajte v oblaku s HTML5

Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Vsebine za predvajanje ustvarjajte v spletu in jih predvajajte z enim zaslonom ali prek celotnega omrežja. Vključite internetni kabel RJ45 za omrežno povezavo in zaslon povežite s posebnim naslovom URL in predvajajte vsebine v oblaku.