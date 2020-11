CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.