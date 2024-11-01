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    Signage Solutions 43BDL4550D D-Line Display

    43BDL4550D/00

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions 43BDL4550D D-Line Display

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    Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom

    Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom

    Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

    Zaslon ADS s širokim kotom gledanja

    Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.

    Badge-D2C

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