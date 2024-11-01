Poskrbite, da se vsebina predvaja s samodejnim zajemanjem posnetkov zaslona

Vsebina je najpomembnejša in s funkcijo samodejnega zajemanja posnetkov zaslona se lahko prepričate, da se vsebina ves čas predvaja. Posnetki zaslona se zajemajo preko celega dneva, nato pa se shranijo na strežnik FTP. Tako si jih lahko ogledate vedno in povsod.