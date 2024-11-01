43BDL4050D/11
Ta izdelek žal ni več na voljo
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.
Z vgrajeno mrežo PCI lahko povežete modul za povezavo WiFI/Bluetooth ali 4G LTE za še boljšo komunikacijo z zaslonom. Izboljšana je tudi komunikacija med dvema napravama in strankam so na voljo številne konfiguracije, kot je možnost razširitve funkcij izdelka ali možnost obdelave signalov.
Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android in vam tako omogoča, da uporabljate najbolje razvit operacijski sistem na svetu ter svojo aplikacijo shranite neposredno v zaslon. Lahko pa odprete veliko knjižnico aplikacij za sistem Android ter z njeno pomočjo predvajate vsebino. Z vgrajenim razporejevalnikom lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede na stranke in del dneva ter s funkcijo samodejne usmerjenosti povsem enostavno obrnete zaslon in vsebino predvajate pokončno ali ležeče.
Vsebina je najpomembnejša in s funkcijo samodejnega zajemanja posnetkov zaslona se lahko prepričate, da se vsebina ves čas predvaja. Posnetki zaslona se zajemajo preko celega dneva, nato pa se shranijo na strežnik FTP. Tako si jih lahko ogledate vedno in povsod.
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.