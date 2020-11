Družba Philips iz prodaje prostovoljno umika in e vseh sedem modelov digitalnih video varušk iz serije SCD620, ki so bile izdelane med januarjem 2016 in marcem 2018. Izdelki, ki jih to morda zadeva, so:

SCD620/79

SCD620/78

SCD620/93

SCD620/52

SCD620/26

SCD620/05

SCD620/01

V zelo redkih primerih se lahko pregreje baterija v starševski enoti, kadar je enota priključena v električno vtičnico. To predstavlja potencialno nevarnost požara.

Preverite, ali to zadeva za vaš izdelek, tako da kliknete tukaj.