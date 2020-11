V podjetju Philips so zdravje in varnost naših strank ter zaposlenih naša glavna prioriteta. V tem težkem času, ob izbruhu koronavirusa, sprejemamo vse potrebne varnostne ukrepe, da to zagotovimo.

Skrbno spremljamo smernice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in lokalnih organov ter svoje ukrepe nenehno posodabljamo.

Spletne trgovine naših partnerjev so odprte kot običajno. Čeprav gre za zahtevne okoliščine, si prizadevamo, da bi vam še naprej zagotavljali izkušnjo, ki jo pričakujete od nas.