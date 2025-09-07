Zobna ščetka Sonicare ne vibrira

Če zobna ščetka ne vibrira ali se ne vklopi, boste s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v nadaljevanju morda našli rešitev.
Priporočamo, da izvedete spodaj opisane korake v navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega.
Okrog gumba za vklop in izklop se lahko nakopičijo ostanki zobne paste. Ostanki povzročijo, da se gumb za vklop in izklop zatakne in se ne vklopi. Priporočamo, da gumb za vklop in izklop ter predel okoli njega očistite z vlažno krpo.
Če baterija zobne ščetke ni do konca napolnjena, je morda potrebna večja moč, da zobna ščetka vibrira. Priporočamo, da jo polnite vsaj 24 ur. Zobno ščetko lahko vedno pustite na polnilniku, da se to ne ponovi.
Če zobne ščetke niste uporabljali en mesec ali več, je morda baterija izpraznjena. Ročaj postavite na polnilnik. Baterija se polni, vendar lahko traja nekaj minut, preden se vklopi indikator napolnjenosti baterije. Priporočamo, da zobno ščetko polnite vsaj 24 ur.
Poskusite uporabiti drugo vtičnico, da zobno ščetko do konca napolnite. Če je polnilnik priključen na okvarjen vir napajanja, se zobna ščetka mogoče ne bo polnila. V nekaterih državah ima vtičnica v kopalnici varnostno funkcijo, ki izklopi vir napajanja. Preden začnete polniti zobno ščetko, se prepričajte, da je vtičnica pod napetostjo.
Če se zobna ščetka vklopi in indikator baterije sveti, vibriranje pa ne deluje, ima zobna ščetka notranjo okvaro. Priporočamo, da na spletu naročite popravilo ali zamenjavo.
Če vam noben od teh nasvetov ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da se obrnete na nas.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›