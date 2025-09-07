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Zobna ščetka Sonicare ne vibrira

Če zobna ščetka ne vibrira ali se ne vklopi, boste s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v nadaljevanju morda našli rešitev.

Priporočamo, da izvedete spodaj opisane korake v navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega. 
 

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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