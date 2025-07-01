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Vibriranje zobne ščetke Sonicare je premočno

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj, da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo.  Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.

Zobne ščetke Sonicare čistijo zobe z močnimi vibracijami. Če je to vaša prva električna zobna ščetka, lahko traja nekaj časa, preden se privadite na vibracije. Poskusite nekaj naslednjih namigov.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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