Philipsova podpora Vibriranje zobne ščetke Sonicare je premočno

Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj, da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.



Zobne ščetke Sonicare čistijo zobe z močnimi vibracijami. Če je to vaša prva električna zobna ščetka, lahko traja nekaj časa, preden se privadite na vibracije. Poskusite nekaj naslednjih namigov.

1. Znižajte raven intenzivnosti. Serije 3000–4000, ProtectiveClean 4100–4300, serija 5500: Izberite nizko ali visoko intenzivnost, tako da enkrat pritisnete gumb za vklop, da vklopite zobno ščetko, nato pa v 2 sekundah pritisnite še enkrat, da spremenite intenzivnost. Upoštevajte, da je ob prvi uporabi zobne ščetke privzeta intenzivnost nastavljena na nizko. Serije ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, 6100–6700: Ko je glava pametne ščetke pritrjena na ročaj, samodejno izbere priporočeno intenzivnost. Če želite spremeniti intenzivnost, lahko to storite tako, da med ščetkanjem pritisnete gumb za način/intenzivnost. Če je ročaj izklopljen ali začasno zaustavljen, intenzivnosti ni mogoče spremeniti. Glede na model zobne ščetke lahko prilagodite raven intenzivnosti. Preverite, ali je funkcija EasyStart vklopljena. Če je zobna ščetka opremljena s funkcijo EasyStart, upoštevajte, da je funkcija EasyStart privzeto vklopljena. Funkcija EasyStart postopoma povečuje intenzivnost vibriranja pri prvih 14 ščetkanjih. Občutite lahko, da so tresljaji na začetku nižji, na koncu ščetkanja pa močnejši.

Funkcijo EasyStart lahko izklopite: Namestite zobno ščetko na polnilnik. Ko je zobna ščetka na polnilniku, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, dokler po 3 sekundah ne zaslišite zvočnega signala. Spustite gumb za vklop/izklop. Imate še vedno težave z zobno ščetko?

Če noben nasvet ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da zahtevate popravilo ali zamenjavo zobne ščetke tako, da .



Imate še vedno težave z zobno ščetko?Če noben nasvet ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da zahtevate popravilo ali zamenjavo zobne ščetke tako, da kliknete tukaj