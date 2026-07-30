Philipsova podpora Moja zobna ščetka Philips Sonicare oddaja glasen zvok

Če spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj , da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.

Če zobna ščetka oddaja glasen zvok, vam lahko spodaj navedeni nasveti za odpravljanje težav pomagajo poiskati rešitev.



Priporočamo vam, da korakom sledite v spodaj navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega. Za navodila, kako odpraviti težavo, si lahko tudi ogledate spodnji video.

1. Navajanje na električno zobno ščetko. Zobne ščetke Sonicare čistijo zobe z močnimi vibracijami. Ob tem nastaja glasnejši zvok kot pri ročni zobni ščetki. Če je to vaša prva električna zobna ščetka, lahko traja nekaj časa, preden se privadite novega načina ščetkanja.



2. Na zobno ščetko namestite glavo ščetke. Če zobno ščetko vklopite, ne da bi bila nameščena glava ščetke, bo glasnejša. Na zobno ščetko mora biti vedno nameščena glava ščetke.



3. Glavo ščetke pravilno namestite. Če zobna ščetka oddaja neobičajno glasen zvok, ga lahko povzroča zrahljana glava ščetke. Glava ščetke mora biti trdno nameščena na ročaj in se ne sme majati. Med ročajem in glavo ščetke ostane manjša reža, ki je potrebna zaradi vibriranja.

4. Zamenjajte glavo ščetke. To lahko pomeni tudi, da je glava ščetke obrabljena. Priporočamo, da glavo ščetke zamenjate vsake tri mesece. Novo glavo ščetke lahko kupite v naši spletni trgovini. 5. Določite izvor zvoka. Poskusite z naslednjimi koraki:

1. korak: Glavo ščetke odstranite z ročaja.

2. korak: Vklopite zobno ščetko.



Ali zobna ščetka še vedno oddaja glasen ali neobičajen zvok? Da: zobna ščetka je pokvarjena. Priporočamo, da zahtevate popravilo ali zamenjavo prek spleta.

Ne: če se glasen zvok neha, je glava ščetke okvarjena ali obrabljena. Glavo ščetke zamenjajte z novo. Ali imate še vedno težave z zobno ščetko? Če vam noben od teh nasvetov ne pomaga, je morda poškodovana notranjost zobne ščetke. Priporočamo, da za svojo zobno ščetko zahtevate popravilo ali zamenjavo.