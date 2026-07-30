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Moja zobna ščetka Philips Sonicare oddaja glasen zvok

Če spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj , da oddate elektronsko garancijsko zahtevo, da vam lahko pomagamo pridobiti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo. 
Če zobna ščetka oddaja glasen zvok, vam lahko spodaj navedeni nasveti za odpravljanje težav pomagajo poiskati rešitev.

Priporočamo vam, da korakom sledite v spodaj navedenem vrstnem redu. Po vsakem koraku preverite, ali je težava odpravljena, preden greste na naslednjega. Za navodila, kako odpraviti težavo, si lahko tudi ogledate spodnji video.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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