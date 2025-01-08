Philipsova podpora

Kako povezati zobno ščetko z aplikacijo Sonicare?

Če želite zobno ščetko Philips Sonicare Bluetooth povezati z aplikacijo Sonicare, seznanite zobno ščetko in telefon prek povezave Bluetooth. Če aplikacijo uporabljate prvič, morate zobno ščetko z njo seznaniti. Sledite navodilom v aplikaciji.



Ko je zobna ščetka seznanjena z aplikacijo, se ob vklopu poveže in sinhronizira. Telefon z vklopljeno povezavo Bluetooth in odprto aplikacijo mora biti v bližini.

