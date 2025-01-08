Iskalni pojmi

Kako povezati zobno ščetko z aplikacijo Sonicare?

Objavljeno dne 8. januar 2025
Če želite zobno ščetko Philips Sonicare Bluetooth povezati z aplikacijo Sonicare, seznanite zobno ščetko in telefon prek povezave Bluetooth. Če aplikacijo uporabljate prvič, morate zobno ščetko z njo seznaniti. Sledite navodilom v aplikaciji.
 
Ko je zobna ščetka seznanjena z aplikacijo, se ob vklopu poveže in sinhronizira. Telefon z vklopljeno povezavo Bluetooth in odprto aplikacijo mora biti v bližini.
 
Zgornje informacije veljajo tudi za aplikacijo Sonicare For Kids. Podrobnosti si oglejte v spodnjem videu.
 
