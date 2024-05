Vrhunsko zmogljiv filter HEPA zajame > 99,99% * delcev

Uživajte v kakovostnejšem zraku v svojem domu z našim filtrom HEPA in zasnovo s certifikatom ECARF. Filter zajame > 99,99 %* cvetnega prahu, dlak hišnih ljubljenčkov, pršic in drugih drobnih delcev prahu v posodo in tako ustvarja bolj zdravo okolje za ljudi z alergijami.