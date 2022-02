Deep Color™

Podpira 30-, 36- in 48-bitne (RGB ali YCbCr) globine barv in tako omogoča televizorjem visoke ločljivosti, da namesto več milijonov barv predvajajo več milijard barv. Omogoča povečano kontrastno razmerje. Preprečuje opazne prehode med odtenki barv na zaslonu in tako zagotavlja gladke prehode odtenkov in nežno stopnjevanje barv.