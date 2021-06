Tehnologija Pixel Plus 2 zagotavlja boljše podrobnosti, globino in jasnost

Spletna kamera je opremljena s tehnologijo Pixel Plus 2, ki zagotavlja naravne, izjemno ostre slike z neverjetnimi podrobnostmi. To omogoča procesor Pixel Plus 2, inovativna televizijska tehnologija, uporabljena za računalniški video, ki poveča število vrstic in število slikovnih pik za optimalno kakovost slike.