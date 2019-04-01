Izdelek ni več na voljo
SHB5950WT/00
Brezžična svoboda, močni ritmi
Osvobodite se kablov s temi brezžičnimi slušalkami z ovratnim obročem. Philips UpBeat Metalix Pro imajo kakovostne zvočne enote za mogočne nizke tone ter ovalne cevne vstavke za udobno uporabo. Vakuumsko metalizirano ohišje doda profesionalno eleganco in prefinjenost.
8 mm zv. enote/akus. neprep. hrbtni del
Ušesne
Ploščat kabel
Zmogljivi zvočniki s kompaktno zasnovo zagotavljajo popolno prileganje, jasen zvok in mogočne nizke tone.
Ploščati kabel se nikoli ne prepleta.
Uživajte v svobodi poslušanja glasbe in sprejemanja telefonskih klicev brez motečih kablov. Z enostavnim daljinskim upravljalnikom izbirajte skladbe, nastavite glasnost in sprejemajte klice.
3.5
od 5
6
Ocene
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Gvozdika
30/12/2017
Україна
Очень удобные
Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo