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Izdelek ni več na voljo

Slušalke Bluetooth

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Ocene

Na voljo v

Bela
Bela
Črna
Črna

Brezžična svoboda, močni ritmi

Osvobodite se kablov s temi brezžičnimi slušalkami z ovratnim obročem. Philips UpBeat Metalix Pro imajo kakovostne zvočne enote za mogočne nizke tone ter ovalne cevne vstavke za udobno uporabo. Vakuumsko metalizirano ohišje doda profesionalno eleganco in prefinjenost.

Poglej vse prednosti

Izjemno lahek, stabilen in udoben ovratni obroč

Brezžična svoboda, močni ritmi

  • 8 mm zv. enote/akus. neprep. hrbtni del

  • Ušesne

  • Ploščat kabel

Zmogljivi zvočniki reproducirajo jasen zvok z mogočnimi nizkimi toni

Zmogljivi zvočniki reproducirajo jasen zvok z mogočnimi nizkimi toni

Zmogljivi zvočniki s kompaktno zasnovo zagotavljajo popolno prileganje, jasen zvok in mogočne nizke tone.

Ploščat kabli brez prepletanja za priročno uporabo med gibanjem

Ploščati kabel se nikoli ne prepleta.

Brezžično upravljanje za uživanje v glasbi in sprejemanje klicev

Brezžično upravljanje za uživanje v glasbi in sprejemanje klicev

Uživajte v svobodi poslušanja glasbe in sprejemanja telefonskih klicev brez motečih kablov. Z enostavnim daljinskim upravljalnikom izbirajte skladbe, nastavite glasnost in sprejemajte klice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.5

od 5

6

Ocene

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

30/12/2017

Україна

Україна

Очень удобные

Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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