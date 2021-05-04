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Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Odkrijte breztežno svobodo brez kablov, ki bi vas ovirali. Philipsove brezžične slušalke Flite Everlite združujejo stil in vsakdanjo preprostost. Kompaktne in izjemno lahke z jasnim zvokom ves dan.
32 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Čezušesne
Mehke ušesne blazinice
Plosko zložljive
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.
Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo petimi minutami polnjenja lahko uživate v eni uri predvajanja.
Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.
3.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Prednosti
Zvuk. Baterie
Slabosti
Konektor on / off
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum uporabe 2020-05-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum uporabe 2020-05-04
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