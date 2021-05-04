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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB4805DC/00

3

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Odkrijte breztežno svobodo brez kablov, ki bi vas ovirali. Philipsove brezžične slušalke Flite Everlite združujejo stil in vsakdanjo preprostost. Kompaktne in izjemno lahke z jasnim zvokom ves dan.

Poglej vse prednosti

Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 32 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Čezušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Plosko zložljive

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik za prostoročne klice in poslušanje glasbe

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.

Tehnologija petminutnega hitrega polnjenja

Tehnologija petminutnega hitrega polnjenja

Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo petimi minutami polnjenja lahko uživate v eni uri predvajanja.

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm zvočne enote zvočnikov za jasen zvok

Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Prednosti

Zvuk. Baterie

Slabosti

Konektor on / off

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum uporabe 2020-05-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum uporabe 2020-05-04

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