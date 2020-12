Z mini mešalnikom, mokrim mlinčkom in posodo

Priprava: z mini mešalnikom in mlinčkom Philips Avent lahko preprosto pripravite naravno in zdravo hrano, tako kot je vašemu dojenčku všeč. Shranjevanje: v čvrstih in zložljivih skodelicah lahko hrano shranite v hladilnik ali zamrzovalnik. Hranjenje: vaš dojenček bo lahko užival svežo doma pripravljeno hrano tako doma kot tudi na poti. Poleg tega pa lahko hrano v skodelicah segrejete z grelnikom stekleničk in otroške hrane Philips Avent.