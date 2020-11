Ustnik s hitrim pretokom in zaponka za pas ustrezata vsem lončkom Philips Avent

Ustrezata vsem lončkom in stekleničkam Philips Avent. Lončki so tudi popolnoma kompatibilni z drugimi izdelki iz ponudbe, lahko jih priklopite na prsno črpalko ali namesto ustnika uporabite navojni obroč in cucelj