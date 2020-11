Popolnoma zamenljivo z vsemi izdelki Philips Avent

Lončki, ustniki in ročaji se lahko uporabljajo s celotno ponudbo izdelkov Philips Avent in jih lahko namestite neposredno na prsne črpalke. Pri hranjenju pa lahko namesto ustnika uporabite cucelj. Mehki ustnik in ročaja lahko namestite tudi na stekleničko za hranjenje in dojenčku olajšate prehod s stekleničke na lonček