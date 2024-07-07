2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Z gumbom za osvetlitev v temi
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v kompletu
6–18 m
Izjemno velike odprtine zračijo dojenčkovo kožo in jo med pomirjanjem ohranjajo bolj suho.
Duda ultra air je opremljena z gumbom za osvetlitev v temi, s katerim jo lahko hitro najdete, ne da bi morali vklopiti luči.
Za cuclje dud ultra soft in ultra air zavestno izbiramo silikonski material, ker je varen in inerten, široko uporabljen v medicinske namene ter ne vsebuje nevarnih snovi, endokrinih aktivnih snovi (npr. bisfenola A) in alergenov.
4.9
od 5
354
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Melisa95
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
5
Smo zelo zadovoljni zaradi primerne velikosti in mehkosti dude
Prednosti
5
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Lemi7
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Na staklenicki je super da se cucelj lahko zameni.
Najboljse su staklenicke, uporabljamo samo Avent. 10+
Prednosti
Staklenicke, dude
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Nasti2001
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek.
Moj malček je sprejel le avent dude. Najbolj nam je všeč da se svetijo v temi.. In da je sin zadovoljen
Prednosti
Kvalitetne, odlične dude
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft.
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.