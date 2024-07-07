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  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati
  • Dojenčkovi koži pusti dihati

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Ultra airDuda

SCF376/22

4.9
| (354) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Dojenčkovi koži pusti dihati
Ta duda pomirja s prijetnim občutkom zračnosti. Duda Philips Avent ultra air ima izjemno velike odprtine, da ostane koža pod njo suha. Ima tudi gumb, ki se sveti v temi, da je vidna tudi pri ugasnjenih lučeh. Na voljo je v različnih barvah in vzorcih.
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znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Enostavno iskanje v temi

Dojenčkovi koži pusti dihati

  • Z gumbom za osvetlitev v temi

  • Ortodontska in brez bisfenola A

  • 2 v kompletu

  • 6–18 m

Omogoča, da dojenčkova koža diha

Omogoča, da dojenčkova koža diha

Izjemno velike odprtine zračijo dojenčkovo kožo in jo med pomirjanjem ohranjajo bolj suho.

Dolgo sveti v temi

Dolgo sveti v temi

Duda ultra air je opremljena z gumbom za osvetlitev v temi, s katerim jo lahko hitro najdete, ne da bi morali vklopiti luči.

Cucelj je izdelan iz 100-odstotnega silikona za živila

Cucelj je izdelan iz 100-odstotnega silikona za živila

Za cuclje dud ultra soft in ultra air zavestno izbiramo silikonski material, ker je varen in inerten, široko uporabljen v medicinske namene ter ne vsebuje nevarnih snovi, endokrinih aktivnih snovi (npr. bisfenola A) in alergenov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

354

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

07/07/2024

Slovenija

Slovenija

5

Smo zelo zadovoljni zaradi primerne velikosti in mehkosti dude

Prednosti

5

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

07/07/2024

Slovenija

Slovenija

Na staklenicki je super da se cucelj lahko zameni.

Najboljse su staklenicke, uporabljamo samo Avent. 10+

Prednosti

Staklenicke, dude

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

07/07/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek.

Moj malček je sprejel le avent dude. Najbolj nam je všeč da se svetijo v temi.. In da je sin zadovoljen

Prednosti

Kvalitetne, odlične dude

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultra air SCF376/01 Duda

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024. 

  1. Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft.

  2. Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe.