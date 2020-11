Izberite svojega najljubšega ali zberite vse štiri prikupne junake.

Malčki bodo oboževali crkljanje s katerim koli od naših štirih prikupnih junakov: žirafo, opico, slonom ali tjulnjem. Naše plišaste živali snuggle so pomirjujoči in prijazni spremljevalci malčka. In ko se sprosti malček, se lahko tudi vi.