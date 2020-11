Več udobja, več mleka, v krajšem času*

Izjemno udobna dvojna prsna črpalka je idealna, če nimate veliko časa. Skrajšajte čas črpanja in se udobno namestite, mehka masažna blazinica pa bo nežno spodbudila tok mleka. Črpalka je tiha in zlahka sestavljiva, prilagodljiva vašim željam ter enostavna za uporabo in čiščenje.