Modularna zasnova sterilizatorja 4-v-1

Edinstvena modularna zasnova sterilizatorja omogoča prilagodljivo namestitev in razporeditev stekleničk in dodatne opreme. Polnjenje in praznjenje sta zelo priročna. Zasede tudi zelo malo prostora v kuhinji. S priloženo pomivalno košaro lahko v pomivalni stroj postavite vse manjše predmete in jih vse hkrati prenesete v sterilizator.