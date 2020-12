Drži do šest stekleničk Philips Avent

Sterilizator je oblikovan tako, da zavzame malo prostora v kuhinji in obenem drži šest stekleničk ali dve prsni črpalki Philips Avent. Če želite pomiti manjše predmete, kot so dude in cuclji, lahko dve košari v sterilizatorju spnete in predmete pomijete v pomivalnem stroju.