Greje mleko in hrano za dojenčke pri različnih začetnih temperaturah.

Digitalni grelnik za stekleničke Philips Avent se lahko uporablja za mleko in hrano za dojenčke pri sobni temperaturi, iz hladilnika in celo iz zamrzovalnika. Ustrezen je za stekleničke Philips Avent, lončke Magic in kozarce s hrano za dojenčke.