Pripomoček za ploske ali vdrte bradavice

Težave z vdrtimi ali neizstopajočimi bradavicami prizadenejo do 10 % žensk, zaradi česar te trpijo za psihološko stisko, hkrati pa to izjemno oteži hranjenje za mamice in otroke. Otrokovo sesanje lahko izvleče bradavice, če pa jih ne, predstavlja Niplette™ enostavno in udobno rešitev. S tem pripomočkom lahko ženske s ploskimi ali vdrtimi bradavicami udobno dojijo brez potrebe po invazivnih posegih*. Sestavlja ga prozoren nastavek za bradavice, nameščen na ventil in nastavek za brizgalko.