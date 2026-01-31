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SBM100ORG/00
Vsestranski prenosni zvočnik
Uživajte ob poslušanju glasbe iz vsestranskega prenosnega zvočnika Philips. Predvajajte najljubše skladbe prek vhoda za kartice MicroSD/AUX. Zvočnik s tehnologijo wOOx™ je kompakten, ima priloženo akumulatorsko baterijo in je na voljo v različnih barvah.
Oranžna
Sistem ima 1,5 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
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