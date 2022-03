Očistite in zaščitite CD- in DVD-predvajalnik

Z rednim čiščenjem leč CD- in DVD-predvajalnikov zagotavljate optimalno delovanje opreme. Leča optičnega laserja CD- in DVD-predvajalnika ne sme biti umazana ali prašna. Sistem s suhimi ščetkami varno odstrani prah in drobne delce. Več o izdelku