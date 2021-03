Hitro 6-minutno polnjenje omogoča 60 minut predvajanja

Včasih potrebujete predvajalnik GoGEAR le za kratek čas, recimo na poti do službe in nazaj, vendar ste ga zvečer pozabili napolniti. S funkcijo hitrega polnjenja se lahko poslovite od nejevolje in dolgočasnih potovanj v tišini. S Philipsovo pametno in priročno rešitvijo lahko za samo 6 minut priklopite predvajalnik GoGEAR na računalnik ali polnilnik USB in tako poskrbite za neverjetnih 60 minut predvajanja glasbe. Hitro polnjenje deluje z veliko višjim tokom in tako litij-ionsko baterijo ustrezno napolni ter v trenutku poskrbi za ponovno uživanje v poslušanju glasbe.