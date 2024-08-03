2 leti garancije
Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
Philips OneBlade Intimate je zasnovan za nežno britje na občutljivih predelih. Njegov edinstven pripomoček za zaščito za kožo vam zagotavlja dodatno mero zaupanja pri negi intimnih predelov.
Za intimne predele
2 x rezilo SkinProtect
Za ročaje vseh modelov OneBlade
Vsa rezila lahko uporabljate do 4 mesece**
Edinstvena tehnologija oblikovalnika OneBlade je zasnovana tako, da je nega enostavna. Njegova hitra rezilna enota (12.000-krat na minuto) hitro in učinkovito prireže dlačice, ne glede na to, ali brijete strnišče, oblikujete brado ali brijete dlačice na intimnih predelih.
Rezilo OneBlade SkinProtect zagotavlja dodatno plast samozavesti tam, kjer jo najbolj potrebujete. Njegova zasnova za zaščito sledi vsaki liniji in vsakemu kotičku občutljivih predelov, kot so pazduhe in intimni predeli, ne da bi se preveč približalo koži. Zasnovano je tako, da zagotavlja udobno britje z vašim brivnikom za intimne predele.
Trpežna rezila OneBlade iz nerjavečega jekla so zasnovana za dolgotrajno ostrino. Za najboljše rezultate rezilo zamenjajte vsake 4 mesece*.
4.4
od 5
319
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Del promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2022-08-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2022-08-03
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Del promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2023-08-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2023-08-02
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Del promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2023-08-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Date of Use 2023-08-01
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
Papirnata embalaža, primerna za recikliranje.