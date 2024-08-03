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  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih
  • Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih

OneBlade IntimateRezilo SkinProtect

QP229/50

4.4

| (319) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih

Philips OneBlade Intimate je zasnovan za nežno britje na občutljivih predelih. Njegov edinstven pripomoček za zaščito za kožo vam zagotavlja dodatno mero zaupanja pri negi intimnih predelov.

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Kompatibilni izdelki
OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/20

OneBlade

OneBlade
Za intimne predele

QP1924/22

Za intimne predele

Neprekosljiva zaščita kože na intimnih predelih

  • Za intimne predele

  • 2 x rezilo SkinProtect

  • Za ročaje vseh modelov OneBlade

  • Vsa rezila lahko uporabljate do 4 mesece**

Zanesljiva nega

Zanesljiva nega

Edinstvena tehnologija oblikovalnika OneBlade je zasnovana tako, da je nega enostavna. Njegova hitra rezilna enota (12.000-krat na minuto) hitro in učinkovito prireže dlačice, ne glede na to, ali brijete strnišče, oblikujete brado ali brijete dlačice na intimnih predelih.

Dodatna plast zaščite na občutljivih predelih

Dodatna plast zaščite na občutljivih predelih

Rezilo OneBlade SkinProtect zagotavlja dodatno plast samozavesti tam, kjer jo najbolj potrebujete. Njegova zasnova za zaščito sledi vsaki liniji in vsakemu kotičku občutljivih predelov, kot so pazduhe in intimni predeli, ne da bi se preveč približalo koži. Zasnovano je tako, da zagotavlja udobno britje z vašim brivnikom za intimne predele.

Rezila, izdelana za dolgo življenjsko dobo*, enostavna zamenjava

Rezila, izdelana za dolgo življenjsko dobo*, enostavna zamenjava

Trpežna rezila OneBlade iz nerjavečega jekla so zasnovana za dolgotrajno ostrino. Za najboljše rezultate rezilo zamenjajte vsake 4 mesece*.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.4

od 5

319

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2022-08-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2022-08-03

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2023-08-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2023-08-02

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2023-08-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Date of Use 2023-08-01

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.

  2. Papirnata embalaža, primerna za recikliranje.