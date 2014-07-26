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Izdelek ni več na voljo

Originalni radio

ORD7100R/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Originalni radio

Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.

Poglej vse prednosti

Originalni radio

  • s 30-pinskim konektorjem

  • za iPod/iPhone

  • FM

  • 10 W

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Predvajajte in hkrati napolnite iPod/iPhone

Predvajajte in hkrati napolnite iPod/iPhone

Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s priključnim razvedrilnim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni iPod/iPhone, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Priključni razvedrilni sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone

Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone

Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/07/2014

Polska

Polska

stylowy

stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORD7100R Radio Original

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORD7100R Radio Original

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