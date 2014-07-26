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Originalni radio
Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.
s 30-pinskim konektorjem
za iPod/iPhone
FM
10 W
Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.
Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s priključnim razvedrilnim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni iPod/iPhone, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Priključni razvedrilni sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.
Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
magg007
26/07/2014
Polska
stylowy
stylowy, brzmienia super, łatwość obsługi na duży plus , bardzo polecam !!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORD7100R Radio Original
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORD7100R Radio Original